Pépite de la « Suisse Tech » fondée par trois ingénieurs français et pionnier du Clean Code, SonarSource annonce une importante levée de fonds témoignant de l’intérêt du marché pour les outils qui aident les développeurs à produire du code de meilleure qualité.

À l’heure où RSSI et DSI expriment ouvertement leur inquiétude face à l’augmentation des problèmes de sécurités engendrés par les failles Zero Day et autres vulnérabilités des codes des logiciels, appelant les éditeurs à plus de fiabilité et de qualité du code, les technologies qui permettent d’aider les développeurs à appliquer les bonnes pratiques et à produire du code de meilleure qualité, plus sécurisé et plus fiable, ont le vent en poupe.

Après le rachat de la startup Ponicode par CircleCI en mars, une autre startup phare de l’aide aux développeurs annonce, elle, une importante levée de fonds.

SonarSource, l’un des leaders et pionniers du « Clean Code » annonce une levée de fonds de 375 millions d’euros, portant son capital à 4,25 milliards d’euros !

Cette opération est conduite par les nouveaux investisseurs Advent International et General Catalyst, avec la participation de l’investisseur historique Insight Partners. Le fond Permira Growth Opportunities a également participé à ce nouveau tour de table.

Utilisée par plus de cinq millions de développeurs dans le monde, la solution de SonarSource aide les équipes de développement à écrire du code de bonne qualité, exempt de bugs et de failles de sécurité. La solution contribue également à l’application de même bonnes pratiques au sein des équipes et entre les équipes pour obtenir des codes sources plus homogènes.

La solution surveille également les modifications apportées pour s’assurer que seul du « code propre » soit incorporé dans les builds déployées.

« Le code source est le composant essentiel des logiciels. SonarSource permet aux entreprises d’en faire un atout plutôt qu’une dette. Cela génère une valeur considérable pour les entreprises, d’autant que tout se déroule dans le cadre du processus de développement et ne nécessite aucun effort supplémentaire », explique Olivier Gaudin, CEO et cofondateur de SonarSource. « Alors que le marché reconnaît l’importance du code, notre voie est toute tracée vers le milliard de dollars de chiffre d’affaires. Ce tour de table réunissant les bons partenaires va nous aider à atteindre rapidement cet objectif et à préparer notre entrée en bourse. »

SonarSource affiche donc très ouvertement ses objectifs. L’éditeur compte employer cette nouvelle manne financière à doubler sa force de vente en 2022 et à étoffer les équipes marketing de ses bureaux existants de Genève en Suisse, d’Annecy en France, de Bochum en Allemagne et d’Austin au Texas. L’investissement dans la vente et le marketing aidera la société à élargir sa présence parmi les 70 millions de développeurs de logiciels que compte le monde. En outre, SonarSource prévoit d’ouvrir un nouveau siège régional à Singapour, lui permettant de s’implanter sur le marché en plein essor de l’Asie-Pacifique.