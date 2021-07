SQUAR est un nouvel outil d’audit destiné à accompagner et renforcer la stratégie de qualité du code des programmes développés dans les entreprises. Une solution qui tire profit de l’IA sur laquelle est bâtie la plateforme de Ponicode.

La startup française Ponicode a fait beaucoup parler d’elle en 2020 en lançant son IA capable de générer automatiquement des tests unitaires pour vérifier le bon fonctionnement d’une portion donnée d’un programme. Cette IA a été entraînée sur des millions de lignes de codes et sert de fondation à une plateforme d’aide au développement qui s’enrichit au fil du temps.

Après s’être attaquée au problème crucial de l’organisation et la concrétisation de tests exhaustifs pour s’assurer que les différentes fonctions d’un programme s’exécutent comme attendu et ainsi limiter le nombre de bugs sur les applications en production, Ponicode s’attaque à un autre sujet clé du développement en entreprise : la qualité des codes produits par les différents développeurs !

Comme tout DSI et chefs de projet, Ponicode a constaté que même si les entreprises ne sont pas dépourvues d’indicateurs de qualité sur les applications produites, elles manquent cruellement de visibilité sur la production des développeurs en termes de qualité et d’aide pour dessiner des plans d’action opérationnels précis permettant d’améliorer la qualité du code de façon collective au sein des équipes et entre les équipes.

Ponicode SQUAR (Software QUality & Action Roadmap) se veut en quelque sorte le GPS de la qualité logicielle…

Il génère un plan détaillé de la qualité du code d’une entreprise ainsi qu’une feuille de route pour résoudre les défaillances et gagner en robustesse sur l’ensemble de la suite de tests. Ainsi guidée par une roadmap adaptée à ses propres enjeux et ses propres codes, l’entreprise gagne progressivement en qualité de développement.

Élaboré avec l’aide d’entreprises clientes et de spécialistes de la santé du code, animé par l’IA de Ponicode, SQUAR fournit une évaluation globale de la qualité du code d’un ou plusieurs projets, propose des indicateurs de robustesse et de maintenabilité (avec explications et conseils détaillés), identifie et met en évidence les défauts les plus critiques et informe les développeurs et managers sur l’impact des différentes actions entreprises sur la qualité logicielle.

Pour en savoir plus : Ponicode SQUAR