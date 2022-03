Fondée en 2019, Ponicode était perçue comme une startup très prometteuse dans un domaine de plus en plus clé : l’utilisation de l’IA pour aider et fiabiliser le travail des développeurs. Le passé s’impose puisque la pépite française vient de tomber dans l’escarcelle d’une entreprise américaine qui a bien perçu l’étonnant potentiel de ses technologies IA.

Et l’heureux acquéreur se nomme CircleCI, une plateforme d’intégration et de déploiement en continu (CI/CD). Or les phases de tests jouent un rôle crucial dans ces chaînes de développement au cœur des approches DevOps et DevSecOps. Et les tests sont la spécialité de Ponicode. L’entreprise parisienne a lancé en 2020 une véritable révolution en soulageant les développeurs d’une de leur corvée les plus chronophages : la création automatique par une IA des tests unitaires. En 2021, l’éditeur avait aussi lancé Ponicode for Data Sciences pour aider les développeurs Data Science à identifier bugs et régressions. Il avait aussi lancé SQUAR, un outil d’audit de code fournissant une évaluation de la qualité du code et permettant de suivre l’évolution de la qualité logicielle.

« Le travail quotidien d’un développeur est rempli d’obstacles qui l’empêchent d’écrire du code avec vélocité comme la création de tests, la résolution des bogues, la résolution de problèmes dans l’exécution du logiciel, etc. Ces problèmes ne cessent d’augmenter pour les développeurs à l’heure où de plus en plus d’organisations cherchent à adopter la méthode « shift left ” » rappelle Patrick Joubert, cofondateur et PDG de Ponicode. « Nous sommes convaincus que la puissance du moteur d’intelligence artificielle exclusif de Ponicode associée à la plateforme de CI/CD de CircleCI, aidera davantage les développeurs à écrire du code de meilleure qualité. »

Intégrer une telle intelligence au cœur de la chaîne CI/CD a bien évidemment beaucoup de sens. Cette acquisition devrait conduire à l’intégration au cœur de la plateforme CircleCI d’une nouvelle série de produits visant non seulement à améliorer la compréhension du code mais également à augmenter la productivité des développeurs et la qualité logicielle.

CircleCI espère également que cette acquisition facilitera son entrée dans l’écosystème des développeurs français.

Les conditions financières de l’accord n’ont pas été divulguées par les entreprises, mais, tout au moins dans un premier temps, Ponicode devrait continuer à opérer de façon relativement autonome.