Les tests unitaires, c’est l’enfer… Ou plutôt, « c’était l’enfer »… Les développeurs accueillent aujourd’hui un nouvel outil dans leur arsenal d’aides à la programmation qui va grandement leur simplifier la vie et largement contribuer à fiabiliser leur code.

La startup française Ponicode annonce en effet la disponibilité en Bêta publique de son intelligence artificielle de génération automatique de tests unitaires. Ces tests sont essentiels pour vérifier le bon fonctionnement d’une portion donnée d’un programme (un module, une fonction, etc.). L’idée est d’isoler la partie de code sur laquelle on travaille et de vérifier que celle-ci fonctionne comme attendu. Ils permettent de détecter très tôt dans le développement d’éventuelles erreurs ou bugs mais encore faut-il pour cela les préparer et les construire en générant différents cas d’usage et des valeurs adéquates. Un effort qui explique pourquoi bien des développeurs sont encore convaincus qu’ils ne sont qu’une perte de temps.

D’où l’idée géniale de Ponicode : proposer une intelligence artificielle capable de comprendre les lignes de programmation sélectionnée et de générer automatiquement les tests unitaires adaptés !

Sans quitter leur environnement de développement, en l’occurrence le désormais incontournable VSCode (Visual Studio Code), ils peuvent d’un clic appeler l’IA Ponicode qui va analyser les lignes de code à tester, comprendre ce qui doit être testé et proposer différents jeux de tests. Le développeur n’a plus alors qu’à choisir parmi les suggestions proposées. Pour l’instant Ponicode ne comprend que le code JavaScript. Mais à l’avenir, l’entreprise envisage d’étendre son IA à d’autres langages.

Pour Patrick Joubert, CEO et cofondateur de la startup, « Ponicode libère réellement les développeurs de la réalisation des tests unitaires. En rendant le processus d’écriture des tests unitaires plus facile, plus rapide et plus agréable, Ponicode change la façon dont les développeurs perçoivent les tests unitaires. Cela signifie plus de temps pour se concentrer sur le développement de nouvelles fonctionnalités intéressantes. Il n’a jamais été aussi simple d’écrire du code de haute qualité !”