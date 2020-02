À l’heure où les Power Systems étendent leur présence dans les nuages au-delà d’IBM Cloud grâce à un partenariat avec Google Cloud, IBM annonce aujourd’hui leur certification pour SAP HANA Enterprise Cloud. Une certification qui permet ainsi à IBM (et à ces serveurs Power Systems) d’être officiellement reconnu en tant que fournisseur de plateformes d’infrastructures critiques pour les grands systèmes SAP HANA.

En proposant une infrastructure informatique managée pour un environnement Cloud privé, SAP HANA Enterprise Cloud est un service évolutif et sécurisé, conçu pour accélérer l’adoption du Cloud. Ce service peut désormais être déployé en toute simplicité et sûreté sur les serveurs IBM Power Systems E980, à base d’IBM POWER9. Ces derniers offrent, selon IBM, la virtualisation la plus performante du marché (car microcodée), en proposant une scalabilité allant jusqu’à 24 To pour les bases de données SAP HANA.

« SAP HANA Enterprise Cloud sur IBM Power Systems aidera nos clients à tirer parti de toute la puissance de SAP HANA dans le Cloud. Il offre par ailleurs la possibilité d’améliorer l’évolutivité et la disponibilité des applications SAP critiques, tout en déplaçant les workloads vers SAP HANA et en réduisant les coûts », a déclaré Christoph Hermann, SVP and Head of SAP HANA Enterprise Cloud Delivery. « La combinaison des capacités de SAP HANA Enterprise Cloud avec IBM Power Systems aidera à accélérer l’adhésion du Cloud par nos clients, tout en proposant un haut niveau de sécurité ».

Rappelons qu’IBM et SAP ont signé il y a trois ans un partenariat pour la transformation numérique afin d’aider les entreprises à accélérer dans la modernisation de leurs systèmes et processus informatiques. Cette certification s’inscrit dans le cadre de ce partenariat.