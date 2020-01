Notre rendez-vous hebdomadaire en vidéo est de retour!

Pour ce premier épisode de l’année 2020, Guy Hervier et Jean-François Le Nilias reviennent sur les temps forts d’une semaine marquée par de nouvelles failles de sécurité dans Windows alors même que janvier marque la fin de vie de Windows 7, l’arrivée du nouveau « Edge Chromium », l’entrée des PowerPC d’IBM dans le cloud de Google, l’embellie du marché PC ou encore l’appétence des grands acteurs comme VISA pour les licornes de la FinTech.



Ils débattent également de la dernière étude Splunk qui illustre à quel point les données sont encore sous-exploitées dans les prises de décision.



En Bref

00:40 Toujours des failles sous Windows

Windows 7 est entré en fin de vie (arrêt du support et de la publication de rustines de sécurité) le 14 janvier 2020 alors même que deux failles majeures Windows défrayent l’actualité.

A lire également : Avec la fin de vie de Windows 7, des millions d’utilisateurs PC se retrouvent dans l’embarras

03:36 Le nouveau Edge, basé sur Chromium, est disponible

Microsoft officialise la première version « finalisée » du « nouveau Edge », un navigateur développé en Open Source et basé sur les technologies de Google Chrome. Pour Microsoft, les moteurs sous-jacents de Chromium (la version open source de Chrome) sont devenus des standards de fait, et leur adoption par Edge permet d’uniformiser le Web et de simplifier la vie des développeurs, des utilisateurs et des entreprises.

Pour en savoir plus : Microsoft lance officiellement son nouveau Edge sous Chromium

06:15 Les Power PC débarquent dans Google Cloud Platform

GCP élargit son offre IaaS en proposant des serveurs à base de processeurs Power PC, serveurs jusqu’ici uniquement disponibles sur IBM Cloud (et bien sûr on premises dans les datacenters d’entreprises). Les workloads AIX et iSeries (ex AS400) peuvent désormais migrer dans le cloud et, aujourd’hui, les entreprises ont donc le choix entre deux hébergeurs majeurs.

08:35 Les ventes de PC repartent à la hausse, une première depuis 2011

C’est presque une surprise. Le marché du PC connaît un regain de dynamisme avec une croissance de près de 2%. Une première, après 7 années consécutives de baisse.

Pour en savoir plus : Le marché du PC a connu une année de croissance… une première depuis 2011 !

12:15 Visa s’offre une FinTech

Visa dépense 5,3 milliards pour s’offrir une licorne californienne : l’agrégateur de données Plaid. Une somme rondelette qui interroge sur les modèles de l’open banking et la transformation numérique des acteurs traditionnels.

En détail

14:50 Une étude Splunk démontre que les décideurs marchent à l’instinct, pas aux données…

Malgré des solutions toujours plus conviviales et dopées à l’IA, trop peu d’entreprises savent pleinement exploiter le potentiel caché de leurs données. C’est ce qui ressort d’une étude Splunk qui montre que les dirigeants préfèrent se fier à leur instinct plutôt qu’aux données pourtant plus que jamais accumulées et stockées à grand frais…

Pour en savoir plus : Prise de décision : des données trop sous-exploitées

La semaine prochaine et après

17:20 Le FIC de Lille du 28 au 30 janvier

À la fois salon d’exposition de solutions et forum d’échanges autour de la cybersécurité, le FIC est de retour à Lille avec comme thématique centrale « remettre l’humain au cœur de la cybersécurité.

À cette occasion, une étude Allianz rappelle que la cybersécurité est aujourd’hui le risque numéro 1 des entreprises et des organismes devant les catastrophes naturelles et les changements politiques.

Pour en savoir plus, le site du Forum International de la Cybersécurité

Coup de Gueule / Coup de Pouce

18:50 Donald Trump voudrait qu’Apple laisse l’intelligence américaine accéder aux données secrètes des iPhones

Guy Hervier revient sur les demandes récurrentes du gouvernement américain pour qu’Apple insère des Backdoors au cœur de ses smartphones et, plus spécifiquement, livre les clés de déchiffrement des iPhones d’un terroriste.