Logitech annonce la disponibilité de son câble Swytch qui permet de transformer n’importe quel ordinateur portable en contrôleur de vidéoconférence, et ceci quelle que soit la plateforme utilisée comme par exemple Zoom ou Teams.

Swytch offre également un certain nombre de fonctionnalités qui améliorent l’expérience de la vidéoconférence, telles que le BYOM (Bring Your Own Meeting) dans n’importe quelle salle pour connecter un portable à l’écran, à la caméra et aux appareils audio.

Le Swytch combine les prises HDMI et USB dans un seul câble pour projeter son écran d’ordinateur sur l’écran de la salle à des résolutions allant jusqu’à 4K avec un son clair et net.

Il est facile de déployer Swytch dans des salles équipées de caméras de conférence USB. Il suffit de connecter le hub Swytch à l’équipement de la salle de réunion et de placer le connecteur Swytch à portée de main pour que les utilisateurs puissent y relier leur PC portable.

La solution offre une compatibilité universelle avec les ordinateurs portables utilisant l’USB 3.0 ou supérieur, de type A ou de type C, qu’ils tournent sous Windows ou Mac.

Enfin, la solution assure la recharge (60 watt en USB-C) des portables et évite ainsi de manquer de batterie au beau milieu d’une vidéoconférence.

La compatibilité avec Logitech Sync permet au service informatique de surveiller et de gérer facilement Swytch avec d’autres dispositifs de salle de réunion, notamment Logitech MeetUp, Rally et Tap.

Si le logiciel Sync est gratuit, le câble Swytch est quand même proposé à 999€ !

Découvrez Swytch de Logitech en vidéo et en moins d’une minute chrono…