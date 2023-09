Wraptor, éditeur de solutions e-santé à destination des professionnels de santé, accompagne l’UNA Bretagne dans son projet MSSanté en mettant à la disposition de ses structures adhérentes sa solution MSSPro.

Acteur reconnu de l’économie sociale et solidaire, l’UNA Bretagne rassemble 46 structures adhérentes spécialisées en aide et en soin à domicile, réparties sur tout le territoire breton. Les adhérents d’UNA s’engagent pour une pleine reconnaissance des métiers du domicile. Ils placent l’autonomie et le bien-être de la personne au cœur de leurs actions et de leurs pratiques et privilégient des accompagnements personnalisés respectueux des attentes actuelles et à venir, notamment pour les plus fragiles à domicile.

Au même titre que les acteurs sanitaires, les établissements médico-sociaux se doivent d’utiliser des messageries sécurisées (MSSanté) pour se conformer au Ségur de la Santé. Dans ce contexte, les adhérents d’UNA Bretagne qui utilisaient historiquement une solution proposée par le GCS e-Santé Bretagne, Groupement Régional d’Appui au Développement de la e-Santé (GRADeS), ont dû se tourner vers un nouvel opérateur de messagerie, suite à l’arrêt de la solution par le GRADeS.

Après avoir étudié les offres du marché (notamment celles concernant spécifiquement les établissements médico-sociaux), la solution MSSPro de Wraptor a été sélectionnée et proposée aux adhérents SPASAD, SSIAD et SAAD d’UNA Bretagne.

Ce choix s’appuie sur des critères objectifs que sont les fonctionnalités, l’ergonomie et l’approche financièrement compétitive de l’offre de Wraptor. La notion d’ergonomie fut un point essentiel de sélection pour permettre aux équipes de travailler simplement et dans les meilleures conditions, notamment l’intégration rendue obligatoire de la MSSanté au Dossier de l’Usager Informatisé (DUI) des établissements. Très flexible, la solution MSSpro a donc permis de coller au plus près à l’organisation des utilisateurs par la création de boites aux lettres organisationnelles partagées ainsi que des messageries individuelles.

Madame Christelle Rocher d’UNA Bretagne, chargée de projet système d’information : « Wraptor a su nous accompagner avec succès dans notre projet de MSSanté. La réactivité, le professionnalisme, les compétences techniques, l’écoute et l’accompagnement des équipes de Wraptor ont été de réels différenciateurs. Nous pouvons désormais proposer à nos structures adhérentes une messagerie de santé répondant aux attentes réglementaires et adaptée à leurs besoins métiers. »