Le spécialiste du Workspace Management Matrix42 vient de mener une étude sur le travail à distance à l’échelle de l’entreprise entière, concernant ses 400 collaborateurs, dans le cadre d’un plan de continuité d’activité.

Matrix42 affirme aujourd’hui que 100% des collaborateurs travaillent normalement et en toute sécurité depuis leur domicile.

Elle dévoile aujourd’hui son plan d’action qui lui a permis de poursuivre son activité presque comme si de rien n’était et qui tient en 6 points principaux :

Créer la transparence de l’infrastructure IT, c’est à dire permettre et faciliter la connexion distante des collaborateurs et s’assurer que les ressources sont suffisantes.

Fournir, et former à l’utilisation, des outils de travail collaboratif et s’assurer que la redirection des appels téléphoniques vers les domiciles est possible et aisée.

S’assurer que les applications critiques pour l’entreprise sont accessibles, et pour tous les collaborateurs, depuis l’extérieur

Prendre en compte la sécurité, tant pour les accès depuis des machines personnelles mais aussi en ce qui concerne les données qui devront être sauvegardées automatiquement.

Prévoir un service d’assistance aux utilisateurs efficace et largement disponibles, et qui soit à même de traiter des problèmes liés à l’usage de machines, voire de logiciels, non conformes aux standards de l’entreprise.

Assurer un suivi précis des actions et incidents de façon à repérer rapidement les dysfonctionnements pour y remédier avant que la situation n’empire.

Des recommandations de bons sens mais qui nécessitent, idéalement, une analyse préalable, les conseils d’experts, et un minimum de préparation, ce que bien des entreprises, contrairement à Matrix42, n’ont pas pris le temps de mettre en place aux premiers signes d’épidémie en France.

« La crise liée au coronavirus représente un test à l’échelle mondiale pour évaluer le niveau de digitalisation des entreprises« , explique Oliver Bendig, PDG de Matrix42. « Il est déjà clair que cette crise a changé à jamais le travail numérique. Le travail n’est plus un lieu, mais une action. L’investissement dans le « digital workspace » est plus important que jamais, notamment pour permettre aux collaborateurs de travailler de manière flexible et en toute sécurité depuis leur domicile. Ainsi, chaque entreprise peut contribuer à contrer la propagation du coronavirus. »

