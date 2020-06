Mega International, spécialiste en projet de gouvernance et en accompagnement, aide les entreprises à bien préparer et vivre le retour au bureau des collaborateurs en lançant l’application mobile Hopex Trust.

Grâce à cette app, les dirigeants sont assurés que la description des mesures sanitaires prise pour le retour des employés est accessible à tous. Et d’ailleurs les employés sont invités à confirmer qu’ils ont bien lu et compris les dispositions prises et les consignes recommandées pour lutter contre la propagation du virus. Chaque collaborateur dispose par ailleurs de sa propre checklist à remplir afin d’auto-évaluer son environnement et ses gestes.

Ceux qui sont témoins de défauts ou de manquement peuvent les signaler, éventuellement de façon anonymisée, à la hiérarchie afin que des mesures correctives puissent être prises.

A noter que les données recueillies le sont en conformité avec le RGPD.