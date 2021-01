Outre la sortie de Windows 10X, Microsoft prépare un relooking majeur de Windows et une nouvelle application email et calendrier…

L’année 2021 s’annonce bien remplie pour Microsoft. On le sait, l’extraordinaire rebond du marché PC a réinjecté un air frais au sein de la division Windows sur laquelle bien des regards vont se focaliser en ce début d’année 2021.

Projet Windows 10X : un nouvel OS pour de nouvelles machines ultra connectées

Windows 10X est le projet de refonte de Windows le plus ambitieux depuis la sortie de Windows 10, il y a maintenant plus de 5 ans.

« 10X » est en effet une version de Windows à l’architecture profondément revisitée pour être plus légère, plus sécurisée, moins soumise aux aléas des drivers (et de leurs bugs), et plus conviviale. « 10X » n’est pas destiné à remplacer « Windows 10 » (avec lequel il va coexister) mais à ouvrir de nouveaux marchés. Il est destiné à animer avec vélocité des PC à bas prix et peu puissants, ces machines allant chercher les besoins de performance dans le cloud.

Un projet ambitieux mais qui devra affronter l’embarras des utilisateurs face à la nécessité de s’abonner à une offre « Cloud PC » pour bénéficier d’une compatibilité avec leurs logiciels Windows classiques. C’est ce point précis que Microsoft va devoir particulièrement soigner pour assurer le succès de sa stratégie « Windows 10X ». De ce que l’on en sait, le nouveau système ne devrait en effet supporter nativement que les applications UWP du Windows Store ainsi que les Web Apps « PWA », pas les logiciels Win32. Car, à l’instar des Chromebooks, les machines Windows 10X visent essentiellement les utilisateurs connectés qui passent l’essentiel de leur temps sur un navigateur Web.

Une approche qui offre un autre intérêt : « Windows 10X » devrait offrir une expérience utilisateur totalement identique que la machine soit animée par des processeurs Intel/AMD x86 ou des processeurs ARM.

Projet Monarch : un seul Outlook…

Dans cette philosophie, Microsoft travaille à concrétiser sa vision « One Outlook ». Objectif, supprimer les disparités d’expérience entre le Mac et le PC mais aussi entre les clients « Mail & Calendar » natifs de Windows 10, Outlook sur le Web et le logiciel Outlook de la suite Office 365 (désormais appelée Microsoft 365).

Microsoft travaille ainsi sur « Project Monarch », une version PWA (Web App) d’Outlook pour remplacer les apps « Courrier » et « Calendrier » de Windows 10. L’application se nommera simplement « Outlook » et sera disponible sur Windows et sur Mac. L’expérience utilisateur dérive directement de la version Web d’Outlook.

Projet Sun Valley : le nouveau look de Windows

Autre innovation attendue, le projet « Sun Valley ». Sous ce nom de code se cache un profond et ambitieux relooking de Windows. Depuis Windows 8, le système de Microsoft manque profondément de cohérence visuelle entre ses différentes fonctionnalités. Avec Sun Valley, Microsoft veut corriger ce défaut majeur tout en offrant à son système un look plus simple et plus moderne.

Un relooking qui devrait voir le jour d’ici la fin de l’année.