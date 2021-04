Microsoft continue d’incrémenter par petite touche ses gammes Surface. C’est au tour du « Laptop » de profiter d’un refresh minimaliste mais soigné et utile…

Cela peut finir par en exaspérer certains. Mais, en matière de hardware, Microsoft sort un design novateur de temps en temps (Surface Pro, Surface Laptop, Surface Book, Surface Studio, Surface GO, Surface Laptop GO) puis fait évoluer ce design par touches minimalistes pendant des années… Ainsi, Surface Pro en est à la version 7+ et son concept n’a pour ainsi dire pas évolué depuis la Pro 3.

Il en va de même du Surface Laptop, un ordinateur portable ultra-classique (malgré son écran tactile) mais sans aucun doute l’un des designs les plus légers, les plus élégants et les plus polyvalents du marché. Surface Laptop est un appareil premium et sa version 4 lancée hier soir en est la version la plus raffinée.

Mais si Microsoft n’avait pas lancé de nouveaux coloris (dont un Ice Blue très réussi à clavier en Alcantara en plus du noir mat, du modèle couleur sable, et du platinum historique de la marque), il est peu probable qu’au premier coup d’œil vous puissiez différencier cette quatrième édition des trois précédentes. Pourtant le diable se cache toujours dans les détails et ce sont justement les détails que l’éditeur ajuste d’une version à l’autre.

Sur le papier, ce Surface Laptop 4 est d’abord un refresh électronique pour accueillir la dernière génération de processeurs Intel et AMD. Car, cette fois, les modèles 13 et 15 pouces sont déclinés en version Intel (Core i5 et i7 Gen 11 pour le 13’’, i7 Gen 11 pour le 15’’) et en version AMD (Ryzen 5-4680U pour le 13’’ et Ryzen 7-4980U pour le 15’’).

Subtilité, les versions AMD sont en réalité équipées de processeurs estampillés « Surface Edition », autrement dit des déclinaisons spécialement conçues pour Microsoft qui proposent 7 cœurs sur le Ryzen 5 et 8 cœurs sur le Ryzen 7 avec des fréquences boostées. Ce qui explique d’ailleurs pourquoi ces Laptop 4 ne bénéficient pas de la toute nouvelle génération « 5000 » d’AMD.

Autre nouveauté clé, ces modèles AMD sont désormais également destinés aux entreprises et sont non seulement compatibles avec les outils d’administration de parc et d’autoinstallation Windows AutoPilot (jusqu’ici réservés à Intel) mais également certifiés Windows 10 Secured Core PC ! Autrement dit, les déclinaisons AMD sont désormais parées pour l’entreprise et disposent de plus de cœurs que les versions Intel. Elles sont aussi apparemment plus autonomes, Microsoft annonçant 19 heures d’autonomie sur les modèles Ryzen 5.

On vous le disait, la différence se cache dans les détails. Et le constructeur a également soigné les micros et la Webcam intégrée pour améliorer les discussions en visio notamment dans les environnements bruyants et sombres.

Mais que l’on opte pour un processeur Intel ou pour un processeur AMD, à l’usage la principale différence se fait sentir sur les jeux et applications 3D. Clairement, ces nouveaux modèles se montrent bien plus ludiques et agiles en animation d’univers 3D que les Surface Laptop 3 grâce à la présence d’un GPU Iris Xe sur les versions Intel et Radeon sur les AMD avec un fonctionnement également significativement silencieux, la partie refroidissement ayant été totalement repensée.

Surfant sur ce lancement, Microsoft en a profité pour lancer toute une nouvelle collection d’accessoires clairement influencée par les pratiques du télétravail :

– Une nouvelle version de son casque sans fil dénommée « Surface Headphones 2+ for Business » qui se voit enrichie d’un nouveau bouton Teams.

– Un casque-micro USB (filaire donc) comme Microsoft n’en avait plus proposé depuis longtemps et qui se veut confortable et pratique avec des commandes de pilotage sur le fil.

– Un haut-parleur pour petite salle de réunion qui se connecte en USB-C.

– Un casque-micro sans fil longue autonomie (50H).

– Une Webcam Full HD (1080p, HDR) avec un champ de capture de 78° et des fonctionnalités d’optimisation de l’image et de retouche en temps réel du visage ainsi qu’un volet amovible de confidentialité. Mais elle n’offre pas d’authentification Windows Hello, ce qui parait aberrant pour un produit Microsoft.