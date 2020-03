Un nouveau menu Démarrer, une ergonomie plus uniforme, un nouveau gestionnaire de fichiers, Windows 10 dévoile subrepticement son futur visage dans une courte vidéo. Et dans le même temps Microsoft annonce une pause dans les mises à jour le temps que la crise Coronavirus passe…

Comme nous vous l’annoncions il y a quelques jours, Windows 10 a officiellement atteint le milliard d’utilisateurs actifs, un nombre significatif principalement composé d’utilisateurs PC mais pas uniquement. Dans ce milliard d’utilisateurs Windows 10 sont aussi intégrés les utilisateurs de Xbox One, de lunettes Hololens et d’écrans collaboratifs Surface Hubs.

Un look modernisé pour le prochain Windows 10

Pour fêter « le milliard, le milliard, le milliard… », Microsoft s’est offert une petite vidéo commémorative qui présente l’intérêt de présenter très furtivement ce que Microsoft nous prépare pour un futur probablement pas très lointain (second semestre 2020 ? 2021 ?).

Ce qui est ainsi très rapidement dévoilé est intéressant parce que cela dévoile un peu les grandes lignes de la stratégie que semble vouloir mettre en place le nouveau grand patron de Windows.

Rappelons en effet que depuis le départ de Terry Myerson, Windows avait perdu un vrai leadership et la division s’était retrouvée coupée en deux : une partie « Windows Experience » placée sous la houlette d’un Joe Belfiore un peu perdu au milieu d’une vaste division « Experiences et Devices », et une partie « Core OS » sous la direction des équipes Azure.

En février dernier, Microsoft a annoncé un nouveau profond remaniement. Exit Joe Belfiore parti chez Office. Si la division « Windows Core OS » – qui s’occupe des couches fondamentales du système – reste dans la division Azure, c’est Panos Panay, le papa de la gamme Surface, qui se retrouve à la tête d’une grande équipe regroupant les équipes Hardware et les équipes « Windows Experience » qui font évoluer l’interface utilisateur.

Et Panos Panay semble avoir des idées déjà très claires de la direction à donner à Windows. Il vient de nommer une vétérante des programmes de tests et de qualité, Amanda Langowski, à la tête du programme « Windows Insiders ». Le message est assez clair : fini les froufrous et le marketing à la Twitter, il est temps que le programme de bêta testing retrouve son objectif de départ et serve véritablement à l’amélioration et à la stabilisation des mises à jour de Windows 10. Il y a du boulot, c’est certain…

Par ailleurs, par cette vidéo commémorative, Panos Panay dévoile aussi ses priorités pour faire évoluer le Windows 10 classique que l’on connaît (indépendamment de Windows 10X qui viendra à la fin de l’année animer la Surface Neo et autres tablettes double-écran ou à écran pliable). Et ses priorités semblent être une modernisation du bureau avec plus de clarté, un explorateur de fichiers remanié et un menu Démarrer à nouveau retravaillé.

Du côté menu du bureau, Microsoft semble vouloir dépouiller un peu la barre des tâches et proposer de nouveaux menus contextuels.

Du côté de l’explorateur de fichiers, les équipes travaillent sur de nouvelles icônes et une refonte du panneau latéral pour privilégier vos emplacements privilégiés.



Enfin du côté du menu Démarrer, les « tuiles animées » ne vont pas disparaître mais ne seront plus utilisées qu’à la demande expresse de l’utilisateur pour les applications sur lesquelles elles ont du sens. Les icônes font leur grand retour avec une volonté d’éviter les patchworks de fonds colorés et obtenir un menu plus élégant, productif et reposant.

Une pause étrangement tardive

Microsoft a annoncé hier que l’entreprise allait suspendre toutes les mises à jour optionnelles de Windows dès le mois de mai. On le sait, Microsoft publie plusieurs types de mises à jour. Celles essentielles de sécurité diffusées le second mardi de chaque mois, le fameux Patch Tuesday, mais aussi des mises à jour optionnelles (connues sous le nom de releases C et D) corrigeant des bugs mineurs ou améliorant des fonctionnalités.

Ce sont ces dernières qui vont être suspendues en mai pour officiellement « ne pas risquer d’impacter les consommateurs et les entreprises à un moment aussi crucial », bref histoire de ne pas rajouter du chaos au chaos ambiant. Un moyen aussi pour Microsoft de se focaliser sur les seules mises à jour de sécurité à un moment où ses équipes sont forcément quelque peu désorganisées.

La logique reste pourtant difficile à comprendre. Tout le monde espère qu’en mai, la crise sanitaire sera derrière nous. Et, alors que nous sommes en pleine crise, Microsoft continue de publier des mises à jour optionnelles comme il l’a d’ailleurs fait hier soir !



Autrement dit, on a davantage l’impression que cette annonce n’est rien d’autre qu’un aveu d’incapacité à poursuivre des opérations normales en cette période et à produire les mises à jour habituelles. L’éditeur préférant dès lors donner, et c’est bien logique, la priorité aux seules mises à jour de sécurité.

En outre, Microsoft ne dit pas un mot sur la sortie de la mise à jour majeure « 20H1 » aussi appelée « Windows 10 version 2004 » dont les Windows Insiders continuent de recevoir chaque semaine des « release candidate ». Sera-t-elle également repoussée ? Délivrée en Avril ? Supprimée pour donne la priorité à la version « 20H2 » ? Le suspense est total !

En finir avec les problèmes de pilotes

Microsoft a également annoncé ces jours-ci un changement de politique dans le déploiement des pilotes. On le sait, ces derniers ont causé pas mal de dérapage aux mises à jour Windows Update ces derniers mois. Désormais, le déploiement des mises à jour de pilotes s’effectuera avec davantage de précautions et suivra un cycle graduel. Ils seront d’abord déployés sur des configurations bien identifiées puis progressivement rendus disponibles à tous les utilisateurs en ayant besoin. On s’étonne que le processus n’ait pas été mis en place plus tôt.

Par ailleurs, les problématiques de pilotes et d’instabilité qu’ils peuvent engendrés semblent aussi être parmi les grandes préoccupations des architectes de Windows Core OS la nouvelle fondation commune à toutes les prochaines déclinaisons de Windows (10, 10X, Xbox, Hololens, Hub, IoT, etc.). Des améliorations sont donc également à attendre au niveau des fondations du système et des mécanismes de validation des pilotes.

Bref, Microsoft semble se réintéresser un peu plus à Windows et à son avenir, alors que l’éditeur avait semblé, ces derniers mois, bien plus focalisé sur le cloud et sur la mobilité (avec une attention accrue sur Android). C’est plutôt une bonne nouvelle d’autant que le système n’a jamais été aussi ouvert avec son nouveau Terminal en open source, l’arrivée d’un .NET 5 open source et cross-plateforme, un Powershell 7 cross-plateforme, son navigateur Edge tout droit issu de Chromium et l’intégration d’un vrai Kernel Linux via la couche WSL2 (introduite avec la mise à jour 20H1 à venir).