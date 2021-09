L’information était pressentie depuis le début mais la confirmation vient de tomber. Microsoft compte bien finaliser son système pour une disponibilité le 5 octobre. Mais en retardant l’une de ses nouveautés les plus emblématiques: le support des Apps Android.

« Afin d’offrir une expérience optimale aux utilisateurs, la mise à jour gratuite de Windows 11 s’effectuera progressivement à partir du 5 octobre avec pour objectif que l’ensemble des PC éligibles disposent de la mise à jour gratuite d’ici à la mi-2022 ».

C’est par ces mots que Microsoft confirme l’arrivée officielle de Windows 11 début Octobre. La firme précise cependant que les appareils éligibles les plus récents seront les premiers à en bénéficier, suivis des appareils d’ores et déjà commercialisés en fonction de leurs capacités matérielles, de leur ancienneté et d’autres facteurs ayant une incidence sur la mise à jour.

L’objectif est clair : permettre aux partenaires constructeurs comme Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Samsung de proposer pour les fêtes de fin d’année des PC pré-équipés avec Windows 11 et en totale harmonie avec les spécifications conseillées du système. En revanche, le déploiement du système sur les machines actuelles se fera lui très lentement et s’étendra sur 9 mois!

Comme nous l’évoquions hier, Windows Update va informer les utilisateurs de la disponibilité du nouveau système dès lors que leur système sera reconnu comme éligible à Windows 10.

On peut également s’attendre à ce que Microsoft profite de cette sortie pour annoncer de nouvelles Surface prééquipées de Windows 11.

Ce que le communiqué de presse de Microsoft se garde bien de préciser en revanche, c’est que l’édition disponible le 5 octobre sera dépourvue de la compatibilité Android dévoilée et annoncée en juin dernier lors de la présentation du système. La fonctionnalité n’est tout simplement pas prête. Elle n’est d’ailleurs pas présente dans les builds « Windows Insiders » et ne le sera pas avant plusieurs mois. Dans un billet de blog, Microsoft précise que « nous sommes impatients de poursuivre notre aventure pour intégrer les applications Android à Windows 11 et au Microsoft Store grâce à notre collaboration avec Amazon et Intel ; cela commencera par un aperçu pour Windows Insiders au cours des prochains mois. »

Voilà une douche froide sur les ardeurs de tous ceux qui attendaient Windows 11 plus spécifiquement pour cette compatibilité Android. Il est fort probable que celle-ci n’apparaisse qu’à la première mise à jour de Windows fin 2022 puisque désormais Microsoft se limitera à une mise à jour par an et non plus 2 comme c’était le cas avec Windows 10. Il va falloir s’armer de patience.