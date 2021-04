Selon différentes sources, Microsoft travaillerait à une totale refonte de son magasin applicatif qui ne s’est jusqu’ici jamais vraiment imposé. Parallèlement, l’éditeur lancerait son Cloud PC à l’été…

Il se passe toujours quelque chose du côté de Redmond. Et c’est une nouvelle fois Windows 10 qui est au cœur de toutes les attentions et de toutes les rumeurs. La première vient de Windows Central qui croit savoir que Microsoft se prépare à un grand reboot du Windows Store. La seconde vient de Mary Jo Foley de ZDNet qui confirme que Microsoft est en train de finaliser son projet de Cloud PC pour un lancement officiel en Juin prochain.

Windows Store se réinvente

Introduit avec Windows 8, le Windows Store n’a jamais rencontré le succès attendu par Microsoft qui voulait en faire le grand centre de téléchargements sécurisés pour tout ce qui concerne Windows. Mais en limitant dès le départ le Windows Store aux seules applications « UWP » et en appliquant des processus de contrôle contraignants, le magasin applicatif intégré à Windows n’a séduit ni les développeurs, ni les utilisateurs.

Au point que l’éditeur a même récemment plus ou moins fermé les déclinaisons « Business » et « Education » de Windows Store…

Mais selon Windows Central, ces fermetures ne sont pas annonciatrices d’une mort prochaine du Windows Store mais marqueraient plutôt une volonté de réaliser un reboot complet du concept.

L’éditeur veut revitaliser son magasin applicatif et son écosystème d’applications et de développeurs.

L’idée n’est donc pas simplement de réinventer l’interface du Windows Store mais tout son fonctionnement en profitant des innovations ergonomiques « Sun Valley » attendues pour Windows 10 « 21H2 » et de la disponibilité des nouveaux frameworks de développements (.NET6, Project Reunion, WinUI 3, .NET MAUI) qui doivent simplifier et moderniser la création d’apps sous Windows.

Dans cette nouvelle mouture, Windows Store accepterait désormais les logiciels Win32 classiques et offrirait plus de liberté aux développeurs quant à l’hébergement des binaires de leurs applications (notamment lorsque les applications incorporent leur propre mécanisme de mise à jour) et les plateformes commerciales et publicitaires qu’ils utilisent pour les commercialiser.

Bref, Microsoft semble vouloir faire du Windows Store une plateforme plus ouverte et plus universelle, sorte de fenêtre ouverte sur tout l’écosystème logiciel Windows. Dès lors plus rien n’empêcherait des acteurs comme Google (avec Chrome notamment), Mozilla (avec Firefox) ou encore Adobe (avec Creative Cloud) d’enfin exposer leurs applications phares dans le Windows Store. Même Microsoft pourrait enfin exposer Office 365, Teams, Edge ou Visual Studio sur son magasin applicatif ce qui n’est aujourd’hui pas le cas, un comble !

Reste à savoir si Microsoft peut concrétiser une telle approche ouverte tout en garantissant aux utilisateurs une absence de dangers et de malwares cachés dans les programmes.

Le Cloud PC débarquerait en Juin…

Autre rumeur du jour, Mary Jo Foley s’est vue confirmer par ses contacts que Microsoft serait en train de finaliser sa future offre de PC dans le cloud. Connue sous le nom de code « Project Deschutes », cette offre permet aux utilisateurs – en entreprise comme à la maison – d’accéder à un PC sous Windows virtualisé dans le cloud Azure. L’offre serait intégrée à Microsoft 365 et serait plus simple et plus économique que d’instancier son propre PC virtuel dans Azure (avec tous les frais connexes liés au réseau et au stockage qu’une telle instanciation implique).

Si l’on en croit un descriptif publié par Microsoft sur son site d’offres d’emploi, « Cloud PC permet à tous les utilisateurs d’être productifs de n’importe où, sur n’importe quel dispositif, en s’appuyant sur une expérience Windows hébergée dans le cloud, sécurisée et toujours à jour. Il permet également aux gestionnaires de terminaux de fournir instantanément des PC hébergés dans le cloud et de gérer des équipements physiques et virtuels à travers un portail unifié et un prix fixe et prévisible ».

Ce service est également très important dans la stratégie Windows 10X de l’éditeur. Ces nouvelles machines ultra-connectées ne sont pas compatibles avec l’univers Win32 et le service Cloud PC permettrait à leurs utilisateurs de disposer d’une solution distante pour contourner cette limitation.

Selon Mary Jo Foley, le service pourrait être officialisé en Juin ou début Juillet…

En attendant, on en apprendra probablement un peu plus sur le futur de Windows 10, de son Store et de ses dérivées lors de la conférence Build 2021 en mai prochain.