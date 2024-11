Microsoft publie son palmarès « Microsoft Store Awards 2024 » qui met en avant les applications les plus populaires publiées ou mises à jour sur le store applicatif de Windows. Un palmarès néanmoins peu surprenant voire tristounet…

Le Microsoft Store, la boutique applicative de Windows, a connu des hauts et des bas depuis son lancement avec Windows 8 mais joue désormais un rôle important dans l’écosystème Windows depuis sa refonte sous Windows 11.

Selon l’éditeur, son Microsoft Store est désormais l’endroit le plus sûr et le plus immédiat pour découvrir de nouvelles applications Windows. Et depuis quelques années, le géant américain remet annuellement ses « Microsoft Soft Awards » pour mettre en valeur les principales nouveautés publiées sur le store applicatif de Windows.

Et le palmarès 2024 vient de tomber ! Il met un coup de projecteurs sur 14 nouvelles applications dans 14 catégories différentes. Voici ce palmarès 2024 :

Catégorie IA

Djay Pro : ce logiciel de mixage pour DJ, compatible avec les principaux services de musique en streaming, permet de créer des sets et mixer en temps réel. Microsoft a voulu ici féliciter les efforts de l’éditeur Algoriddim qui a réécrit l’IA intégrée à « djay Pro » pour les NPU des Copilot+ PC. Dénommée NeuralMix, cette IA déconstruit et mixe la musique en temps réel. Elle permet d’isoler instantanément les rythmes, les instruments et les voix.

Catégorie Lifestyle

Diarium Journal & Diary : cette application qui permet de tenir un journal personnel se démarque par ses synchronisations avec les versions mobiles mais surtout par son ergonomie et son rendu visuel.

Catégorie Finance

TradingView : le mythe du PC familial pour tenir ses comptes n’est pas mort. Même si Microsoft a abandonné son « Money » depuis plus d’une décennie, le Microsoft Store a choisi de ne pas ignorer le sujet. Il salue ici un logiciel de gestion des actions et de suivi des marchés aux puissantes représentations visuelles.

Catégorie Business

Gamma : Voilà sans doute l’une des nouveautés les plus prometteuses de cette sélection. Gamma est un nouvel outil de création de présentation totalement piloté par l’IA générative. Il permet de créer des slides mais aussi des documents ou des pages Web simplement en exprimant ses besoins en langage naturel.

Catégorie Education

Typing Land : Un classique… un outil pour apprendre à maîtriser le clavier du PC et taper vos textes à vitesse grand V. Rien de bien neuf et de bien original au menu mais l’app est plutôt sympa.

Catégorie Productivité

Todoist : Microsoft se montre beau joueur avec ce trophée remis à un concurrent direct de ses propres applications « Microsoft To Do » et « Microsoft Planner ». Nommée « meilleure to-do list du moment » par The Verge, Todoist compte plus de 20 millions d’utilisateurs qui organisent, planifient et collaborent sur des projets de toutes tailles.

Catégorie Musique

Apple Music : Apple a pris son temps pour universaliser son service musical hors de ses propres plateformes. Mais « Apple Music » est sans conteste l’une des principales adjonctions au Microsoft Store ces dernières années.

Catégorie Health & Fitness

F.Lux : F.Lux protège vos yeux en ajustant automatiquement la couleur de votre écran en fonction de l’heure de la journée. Tout cela pour éviter une fatigue visuelle excessive mais aussi améliorer la qualité de votre sommeil si vous utilisez votre PC juste avant d’aller vous coucher.

Catégorie Médical

Complete Anatomy 2024 : Selon Microsoft, « cette application a conquis nos utilisateurs grâce à ses références détaillées et précises, son interface intuitive et ses outils faciles à maîtriser. Elle s’est imposée comme une ressource incontournable pour l’étude de l’anatomie et s’avère particulièrement précieuse pour les professionnels de santé lorsqu’il s’agit d’expliquer les déséquilibres structurels du squelette à leurs patients ». Une nouvelle approche de l’apprentissage de l’anatomie à un prix abordable ! Utile à tous, y compris les professionnels de santé ou étudiants en médecine. Une nouvelle façon d’explorer le corps humain.

Catégorie Outils pour développeurs

oh-my-posh : C’est l’un des outils les plus « cools » de cette sélection 2024. Il permet de personnaliser l’expérience en ligne de commandes, quel que soit le terminal utilisé (CMD, Windows Terminal, PowerShell, …). Avec Oh My Posh, vous pouvez non seulement changer les couleurs et les polices de votre terminal, mais aussi ajouter des icônes et des informations supplémentaires, comme le statut Git, l’heure d’exécution des commandes, et bien plus…

Catégorie Social

Pinterest : Pas vraiment une nouveauté. L’application existe sous Windows depuis 2022. Mais l’application est effectivement très bien notée par les utilisateurs et l’une des plus téléchargées du Store.

Catégorie Créativité

Adobe Express : C’est sans doute effectivement l’un des outils de l’année avec ses fonctionnalités dopées à l’IA Firefly. Adobe Express est un outil de design multimédia simple et convivial.

Catégorie Jeux

Asphalt Legends Unite : Encore une fois, Microsoft s’exclut du jeu pour célébrer un concurrent. Pourtant, avec tous ses studios, l’éditeur avait matière à s’auto-congratuler. C’est pourtant Gameloft qui reçoit les honneurs pour son jeu de courses de voitures…

Catégorie « Etoile Montante »

Endel Music : Microsoft s’autorise une catégorie spéciale pour célébrer la nouveauté la plus populaire du moment. Endel Music est une expérience musicale (et visuelle) pour vous créer l’environnement sonore le plus adapté au moment : pour se concentrer, pour se détendre, pour se préparer à dormir, etc.

Malheureusement pour Microsoft, ce palmarès ne célèbre pas vraiment le Microsoft Store mais plutôt l’absence de dynamisme des développements sous Windows. Cette sélection manque d’effet « Whaouuu » et de surprises. Le Store est une bonne idée, mais Microsoft n’attire plus les innovateurs et c’est toujours finalement les mêmes grands classiques qui occupent l’écosystème PC. Toutefois, l’éditeur a beaucoup travaillé ces derniers mois à moderniser ses solutions et frameworks de développement. Et l’arrivée des Copilot+ PC pourrait bien finalement redonner un second souffle aux développeurs Windows et au Microsoft Store en 2025.

À lire également :