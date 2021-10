Premier équipementier télécom mondial, fort de 200 000 salariés, Huawei est un acteur majeur mais un acteur en difficulté. Mis à mal par le bannissement Américain et par son éviction du marché des infrastructures 5G en France et dans plusieurs pays européen, Huawei veut changer son image et s’imposer ses technologies B2B dans les datacenters. Weiliang Shi, président de Huawei France est notre invité de la semaine.

Huawei est sans doute l’une des marques les plus innovantes au monde. Son succès pharamineux mais aussi les accointances de sa direction avec l’Etat Chinois, lui ont valu une interdiction d’accéder aux technologies américaines et notamment à Google Android, mettant un terme à son expansion en Europe. L’entreprise, qui reste très forte et populaire sur son marché d’origine, a lancé en début d’année son propre système mobile HarmonyOS. Mais le constructeur s’intéresse aussi beaucoup aux datacenters des entreprises. Il fournit d’ailleurs les infrastructures du cloud Flexible Engine d’OBS (Orange Business Services).

Weiliang Shi, président de Huawei France, revient sur l’activité du groupe en France, sur ses investissements dans les milieux de la recherche et des startups ainsi que sur l’importance pour le groupe de la R&D (avec 5 centres R&D ouverts en France). Il évoque également l’inévitable impact géopolitique sur ses activités tout en rappelant que Huawei est une entreprise technologique qui a trouvé ses propres parades notamment pour échapper à la crise des semiconducteurs.