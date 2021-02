Nutanix a publié ses résultats pour le premier trimestre 2021 (le second de son exercice fiscal) et annoncé de nouveaux boucliers pour lutter contre le fléau du moment : les ransomwares.

Malgré de nombreux changements dans les équipes européennes et à la tête de l’entreprise, Nutanix se porte bien et continue d’innover et d’apporter de nouvelles solutions d’infrastructure aux entreprises.

Nutanix n’est pas affecté par la pandémie

Côté résultats financiers, l’éditeur a annoncé cette semaine (et pour la quatrième fois d’affilée) des chiffres supérieurs aux attentes des analystes. Certes, l’entreprise reste toujours déficitaire mais ses pertes trimestrielles continuent de s’amenuiser. Son chiffre d’affaires reste stable par rapport au même trimestre de l’an dernier : 346 millions de dollars. Mais sa transformation en éditeur logiciel dont les revenus s’appuient sur des abonnements se poursuit avec succès : les facturations ACV (Annual Contract Value) s’élèvent à 159 millions de dollars, soit une croissance de 14%. « Nous avons continué de progresser dans notre transition vers l’abonnement et avons maintenu notre approche disciplinée de la gestion des dépenses d’exploitation, qui sont d’ailleurs inférieures à nos prévisions pour le trimestre en cours » a déclaré Rajiv Ramaswami, le nouveau CEO de Nutanix qui a succédé au fondateur Dheeraj Panday en décembre.

Durant ce premier trimestre 2021, le second de son exercice 2021, Nutanix a séduit 730 nouveaux clients dans le monde : désormais 18 770 entreprises font confiance à sa solution de cloud privé/cloud hybride basée sur l’hyperconvergence.

Rajiv Ramaswami en a profité pour préciser ses quatre priorités dans les mois à venir : la simplification du portfolio Nutanix, l’extension de ses partenariats et investissements channel, poursuivre la transformation vers le mode abonnement et accroître le pôle de talents de Nutanix. « Certains clients aimeraient que nous fassions en sorte qu’ils adoptent et consomment plus facilement notre logiciel en rassemblant d’avantage de solutions de notre portefeuille et en simplifiant nos prix et nos packages. C’est ce que nous allons nous efforcer de faire » explique-t-il.

De nouvelles protections contre les ransomwares

Parallèlement, Nutanix a annoncé avoir ajouté ou ajusté certaines protections au cœur de sa plateforme Cloud pour mieux lutter contre les ransomwares, cet ennemi public n°1 dont sont victimes tant d’entreprises.

Ainsi, la fonctionnalité Flow Security Central (anciennement Beam) au cœur du module Flow (la brique de protection réseau et de micro-segmentation de Nutanix) permet d’identifier les vecteurs d’attaque et superviser les trafics des divers endpoints. Elle s’enrichit de nouvelles protections à base de Machine Learning et de réputation d’IPs permettant de repérer les comportements malveillants et les anomalies au niveau réseau.

Autre nouveauté, intervenant cette fois au niveau applicatif, le module Nutanix Files embarque désormais une détection des ransomwares grâce à un nouveau bouclier au cœur de File Analytics qui repère les événements douteux et identifie les signatures des ransomwares connus afin de bloquer en temps réel l’accès aux données. File Analytics vérifie désormais les répertoires et espaces partagés et repère ceux dont les réplications et snapshots ne sont pas configurés de façon appropriée pour une défense optimale face aux ransomwares. Par ailleurs Nutanix Files introduit désormais des « snapshots immuables » (une solution similaire a également récemment été lancée par Pure Storage sur ses baies) : ces snapshots ne peuvent être modifiés ou effacés.

Enfin, Nutanix Objects, le module de stockage objet de Nutanix, introduit de nouvelles stratégies et de nouveaux droits plus granulaires. On peut donc désormais appliquer une stratégie WORM au niveau de fichiers ou d’objets individuels qui deviennent alors impossibles à effacer ou à chiffrer par les ransomwares. Typiquement, il devient ainsi possible de stocker des sauvegardes sur Nutanix Objects en ayant l’assurance que ces dernières seront inaltérables par les ransomwares.

Malgré les changements stratégiques de ces derniers mois, Nutanix poursuit sa croissance régulière et continue de séduire les entreprises par son approche simple et limpide des infrastructures modernes et ses solutions simples aux problèmes qui pourrissent en tant normal le quotidien des administrateurs et DSI.