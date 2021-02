Nutanix, spécialiste des clouds privé, hybrides et multiples, s’est intéressé aux tendances de son métier dans le secteur de la santé.

L’étude réalisée dans le contexte de la pandémie Covid-19, indique que plus des deux tiers (70 %) des personnes interrogées déclarent que le coronavirus a entraîné une vision plus stratégique de l’informatique au sein de leur organisation et que la pandémie a accéléré la transformation numérique qui va probablement façonner l’avenir des soins de santé.

Plus de la moitié des répondants ont augmenté leur utilisation du cloud public (56 %) et du cloud hybride (51 %). Et près de la moitié (46 %) ont investi davantage dans les environnements de cloud privé afin de permettre aux nouveaux employés travaillant à domicile d’accéder rapidement aux ressources informatiques.

Alors que 77 % avaient auparavant des employés travaillant à distance il y a un an, ce pourcentage est passé à 93 % cette année depuis le début de la pandémie.

En ce qui concerne l’avenir, au cours des cinq prochaines années, les organismes de santé prévoient de réduire leur utilisation de datacenters traditionnels de 21 points et d’augmenter de 32 points des déploiements de cloud hybride.

Par ailleurs, ce secteur se tourne vers une infrastructure hyperconvergée pour soutenir la modernisation et ouvrir la voie au cloud. Enfin, 58 % des personnes interrogées ont décrit la sécurité comme un défi important, et 45% d’entre-elles citent le contrôle des coûts et la continuité des activités.

Cheryl Rodenfels, Healthcare Strategist, remarque : « Les organisations de soins de santé sont dans une phase critique d’accélération de leurs transformations numériques pour mieux répondre aux besoins des patients et des professionnels de santé, notamment pour répondre à la pression imposée par le COVID-19 ».