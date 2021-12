Octo Technology, filiale d’Accenture spécialisée dans la transformation digitale, vient de signer un partenariat stratégique avec OVHcloud pour accompagner et conseiller les entreprises dans l’adoption de l’offre de l’opérateur français. Un partenariat notamment centré autour de l’offre Google Anthos opérée par OVHCloud et annoncée en fin d’année dernière.

Les services développés par le cabinet conseil IT portent notamment sur la stratégie cloud, le choix d’un cloud souverain en fonction des contraintes, des workshops techniques, du conseil en architecture, le développement de PoCs et MVPs, le design d’écosystème…

Benjamin Bayart, lead de l’offre cloud souverain chez Octo, explique : « Tout en montant en compétences en matière de souveraineté, OCTO promet de garder l’approche la plus neutre et agnostique vis-à-vis des technologies qu’il propose L’offre OVHcloud, et notamment le partenariat GCP, apporte une brique importante qui nous permettra de construire des solutions souveraines dans les prochaines années pour accompagner nos clients désireux de respecter le cadre protecteur européen. ».