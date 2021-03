Un obscur groupuscule anti-5G « Organisation Vraiment Hinfaillible » revendique l’incendie qui a ravagé les datacenters d’OVHcloud à Strasbourg. Une blague de très mauvais goût…

« Les cons, ça ose tout. C’est même à ça qu’on les reconnait » faisait dire Michel Audiard au personnage incarné par Lino Ventura dans le célèbre film de Georges Lautner « Les tontons flingueurs ».

Une vérité une nouvelle fois confirmée par une anecdote survenue ce Week-End.

Plusieurs rédactions, mais aussi plusieurs clients, ont reçu une lettre signée d’un obscur groupuscule se prétendant « écologiste anti-5G » et revendiquant l’incendie qui a ravagé Mercredi dernier plusieurs datacenters de l’hébergeur OVHcloud à Strasbourg.

Il s’agit là d’un canular de mauvais goût qui ne fait probablement rire que ses auteurs et certainement pas les équipes techniques d’OVHcloud (qui travaillent d’arrache-pied à faire redémarrer SBG1, SBG3 et SBG4) et les milliers de clients affectés par cet incendie.

Octave Klaba, fondateur et directeur du conseil d’administration de l’hébergeur, invite les clients du groupe « à faire preuve de prudence autour des emails qu’ils reçoivent : en temps de crise, il est fréquent que les activités malveillantes (phishing, spam, etc.) se multiplient (…) Il est plus important que jamais de rester vigilant ».

Une enquête officielle a été ouverte pour déterminer les causes exactes de cet incendie. Les soupçons se portent sur un onduleur qui avait subi une opération de maintenance la veille. L’hébergeur dispose des vidéos des 300 caméras de surveillance du datacenter pour l’aider à comprendre ce qui s’est réellement sur le site et comment l’incendie a pu se répandre à une telle vitesse.