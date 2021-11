Oxeva, filiale du groupe La Poste spécialisée depuis 15 ans dans l’hébergement Haute Disponibilité, lance sa propre solution cloud de cloud public de type IaaS, entièrement « made in France », plus particulièrement dédiée aux startups, aux développeurs, ops, métiers et aux agences web.

« Nua.ge », c’est son nom, se veut simple mais pas simpliste, et propose des ressources à la demande, le suivi des usages et la gestion des équipes pour un travail collaboratif en temps réel.

Nua.ge a fait le choix de développer, « from scratch », sa propre API pour en fournir une qui répond à l’exigence de simplicité des utilisateurs et qui sera non seulement entièrement documentée mais publique.

Le service assure son propre support et effectue ses propres développements sur la base des composants Open Source d’OpenStack, modifiables au besoin, sans passer par un distributeur.

Gabriel Barazer, cofondateur d’Oxeva, est très clair : « Nous souhaitons faire de Nua.ge un produit communautaire et fuyons la logique du “toujours plus” pour suivre celle de la frugalité. Car nous sommes convaincus que c’est aux acteurs du cloud de se compliquer la vie pour simplifier celle des utilisateurs ».

Retrouvez l’analyse de Guy Hervier sur ce lancement dans le dernier épisode d’InfoNews Hebdo.