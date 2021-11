Retrouvez votre émission InfoNews Hebdo en vidéo exceptionnellement repoussée à ce Lundi et qui fait le tour de l’actualité IT de la semaine écoulée.

Pont du 11 novembre oblige, Guy Hervier et François Le Nilias sont de retour ce Lundi pour un InfoNews Hebdo décalé mais toujours aussi riche en actualités.

Ensemble, ils commentent les annonces de la semaine écoulée à commencer par celle de l’arrivée d’une édition vraiment très spéciale de Windows 11 pour le milieu de l’éducation. Une version sous contrôle à distance d’administrateurs qui laisse moins de liberté aux utilisateurs, se montre moins perméable aux menaces Windows mais qui est optimisée pour les PC à bas prix, donc les moins puissants.

Ils évoquent également un nouveau plan IA du gouvernement, qui décidément enchaîne les plans « Tech » après ceux sur la cybersécurité et le cloud.

Enfin ils reviennent sur l’arrivée d’Oracle Cloud OCI en France, sur l’émancipation de Kyndryl, sur le rachat de McAfee (ou ce qu’il en restait), et sur le nouveau IaaS à la française « Nua.ge ».

    

A LA UNE CETTE SEMAINE

1:00 Microsoft lance Windows 11SE pour l’éducation

Microsoft décline Windows 11 dans une version « SE » spécialement pensée pour le marché de l’éducation. Une version limitée pour des machines peu puissantes, sans Windows Store, avec une administration centralisée via Intune. Un nouveau Surface Laptop SE accompagne cette sortie.

3:55 Facebook Workplace s’intègre à Teams

À l’heure où Microsoft et Facebook se projettent dans le métavers et où l’on parle beaucoup de communications dans les univers virtuels du métavers, Facebook annonce l’intégration de Workplace à Teams…

6:21 Kyndryl s’associe à Microsoft

Une semaine après avoir pris son indépendance, l’ancienne division infogérance d’IBM s’ouvre déjà à de nouveaux horizons et signe un partenariat avec Microsoft pour aider ses clients à migrer vers Azure. Les deux entreprises ouvrent un labo commun.

9:00 Oracle Cloud ouvre sa très attendue région France

Comme prévu, Oracle a ouvert la semaine dernière la première région France de son cloud OCI. Avec des infrastructures situées dans les mégas datacenters d’Interxion à Marseille. Avant la probable ouverture d’une seconde région France sur Paris en 2022.

10:46 Nua.ge, nouvel acteur cloud souverain de la Poste

Oxeva, une émanation du groupe La Poste, lance une nouvelle offre IaaS dénommée « Nua.ge » basée sur un cloud public « made in France ». Il s’adresse d’abord aux startups, aux développeurs/ops/métiers et aux agences web !

12:55 McAfee encore revendu

Nouveau mouvement significatif sur le marché de la cybersécurité. McAfee, ou plutôt ce qu’il en reste depuis la vente de la division Business à STG en mars, est racheté par un fonds d’investissement pour 14 milliards de dollars… Rappelons que son concurrent historique Norton a racheté Avast cet été.

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

14:10 Un plan Français de plus… Pour l’IA cette fois…

2,2 milliards d’euros pour financer la phase 2 du Plan IA de la France, une nouvelle phase qui vise à renforcer la transformation du potentiel R&D de la France en succès économiques à l’heure où de nouvelles générations d’IA offrent de nouvelles opportunités à saisir pour les entreprises.

A VENIR PROCHAINEMENT

17:00 Cloud Expo Europe, les 23 et 24 novembre

Le grand rendez-vous BtoB français dédié au Cloud, à la Cyber Sécurité, au DevOps, au Big Data & à l’IA renoue avec le présentiel et se tiendra les 23 et 24 novembre prochains à Paris, Porte de Versailles. Cloud Expo Europe représente une occasion unique de retrouver les experts de ces domaines sous un seul et même toit.

Pour s’inscrire : Accueil Cloud Expo Europe Paris

Coup de gueule de la semaine

18:00 Les mauvaises pratiques de Google confirmées…

La justice européenne a confirmé l’amende de 2,42 milliards d’euros infligée à Google en 2017 pour abus de position dominante en favorisant son propre comparateur de produits Google Shopping par rapport aux comparateurs concurrents.