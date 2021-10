Le fonds d’investissement STG a de la suite dans les idées. Il vient d’annoncer son intention de fusionner deux de ses plus récentes acquisitions. De quoi donner naissance à un nouveau groupe mieux armé pour contrer les nouveaux héros de la cybersécurité ?

Petit rappel. En mars 2021, McAfee revendait sa division « Enterprise Business » au consortium STG (Symphony Technology Group) pour 4 milliards de dollars. Le deal faisait écho à la vente des activités Business de Symantec en 2019 à Broadcom. À l’époque, nous nous interrogions sur la fin des anciens dinosaures de la sécurité dans un monde où le cloud, le Zero Trust et le SASE sont venus redéfinir les approches de résilience des entreprises.

En juin dernier, FireEye annonçait son intention de splitter ses activités et de revendre sa marque ainsi que l’intégralité de son portfolio de produits à STG pour 1,2 milliard de dollars ! Les autres activités de FireEye (notamment la Threat Intelligence) étant regroupées au sein d’une nouvelle entreprise dénommée Mandiant. Cette opération va officiellement se concrétiser le 4 octobre prochain. Et dans la foulée, STG veut annoncer la fusion de FireEye dans McAfee.

Il est vrai que les catalogues de produits entre les deux entreprises se chevauchent, notamment au niveau de leurs plateformes SIEM et de leurs défenses cloud. STG veut désormais fusionner les deux portfolios de solutions en un ensemble cohérent pour protéger les endpoints, applications, infrastructures et clouds des entreprises.

On ignore encore quel nom prendra cette nouvelle entité et quels seront les produits conservés et ceux supprimés du catalogue. Mais l’objectif de STG est de permettre à ces deux sociétés réunies de se réinventer pour concurrencer l’ogre Microsoft et les nouvelles stars montantes du marché de la Cybersécurité. La nouvelle entité devrait peser 2 milliards de dollars de CA annuel et compter 5 000 employés et plus de 40 000 entreprises clientes. Des entreprises qui ont tout de même de quoi s’inquiéter, toute fusion de catalogue laissant à penser qu’il faudra à un moment ou un autre peut-être changer de solutions.

Le défi est donc de taille pour STG qui a quand même de la suite dans les idées. Son « catalogue » d’entreprises comprend en effet d’autres pépites de la cybersécurité à commencer par RSA Security, société acquise en 2020 pour 2,1 milliards de dollars.