Cinq mois après son entrée en Bourse, McAfee annonce se séparer de sa division « entreprises » pour se focaliser sur le marché grand public. La fin d’une époque…

En 2019, Symantec se splittait en deux, revendant toute sa division professionnelle à Broadcom pour 10,7 milliards de dollars. Depuis la marque semble avoir disparu du marché d’autant que la division grand public a survécu sous un autre nom : NortonLifeLock.

Aujourd’hui, c’est un autre grand nom américain de la cybersécurité qui procède à une division de ses activités. McAfee va vendre ses activités « entreprises » au fonds d’investissement STG (Symphony Technology Group) pour un montant de 4 milliards de dollars. L’annonce est surprenante d’autant que McAfee venait d’entrer en bourse (il y a cinq mois).

Néanmoins, un tel split avait déjà été plus ou moins envisagé en 2019. A l’époque, McAfee songeait à fusionner ses activités « consumers » avec son concurrent NortonLifeLock. L’affaire ne s’est pas concrétisée et depuis NortonLifeLock a racheté l’éditeur allemand Avira.

Pendant des années, Symantec et McAfee ont utilisé le marché grand public pour tester et élaborer des moteurs défensifs ensuite modifiés pour être adaptés au marché professionnel. Peu à peu les divisions se sont séparées, même si les ventes grand public venaient parfois améliorer la rentabilité des activités « entreprises ». D’ailleurs, si l’on regarde le dernier exercice fiscal de McAfee, la division Business affiche un CA de 1,35 milliard de dollars et une perte de 180 millions de dollars, là où la division grand public affiche un CA de 1,56 milliard de dollars (en hausse de 19%) et un bénéfice de 333 millions de dollars.

Il est vrai que le marché s’est profondément transformé avec de nouvelles approches comme l’EDR, le Zero Trust ou encore le SASE. Ces anciens géants de la « CyberSécu » ont ainsi subi une attaque sur deux fronts :

– des spécialistes de l’entreprise comme ClowdStrike, SentinelOne, Microsoft, Digital Guardian, Proofpoint, et bien d’autres…

– Windows Defender intégré en standard dans Windows 10 côté grand public.

Et ces anciens géants en ont été fragilisés.

Si la vente des activités entreprises est un peu une surprise, l’acquéreur lui l’est un peu moins. STG est un fonds qui a déjà absorbé plusieurs entreprises de sécurité à commencer par CoreOne, RedSeal et surtout RSA Security (rachetée en 2020 pour 2,1 milliards de dollars).

Le rachat par Broadcom a plutôt marqué le déclin de Symantec. En sera-t-il de même avec McAfee ? Il est trop tôt pour le dire. Mais les entreprises clientes de la marque ont de quoi être préoccupées. Cependant l’éditeur a déjà connu plusieurs vies, de sa création par le pittoresque John McAfee dans les années 1980, à sa vente à Intel (pour 7,7 milliards de dollars en 2010) avant de redevenir une entité autonome en 2017. Et a toujours réussi à rebondir.

Pour Peter Leav, président et CEO de McAfee, « STG est le partenaire idéal pour continuer à renforcer notre Business entreprise… Cette transaction permettra à McAfee de se concentrer exclusivement sur nos activités grand public et d’accélérer notre stratégie pour devenir un leader en matière de sécurité personnelle des consommateurs ».