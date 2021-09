L’éditeur très connu pour sa solution de visibilité et de supervision des infrastructures PRTG adapte ses concepts à l’univers du bâtiment et lance Paessler Building Monitor.

Paessler s’est acquis une belle réputation avec son logiciel PRTG Network Monitor, une solution de supervisation des infrastructures IT qui redonne de la visibilité, permet de découvrir les actifs connectés et surveiller son système d’information des flux réseaux aux applications.

En 2020, Paessler avait déjà abordé un premier virage vers le monde industriel. Sa solution étant particulièrement prisée pour superviser l’IoT, l’éditeur avait introduit de nouveaux connecteurs pour étendre ses capacités de détection, analyse et visualisation aux objets connectés industriels (IIoT) surfant sur une problématique forte du moment : la convergence des réseaux OT et IT.

Cette semaine Paessler annonce le lancement d’une nouvelle solution verticale : Paessler Building Monitor. S’appuyant sur les qualités de visualisation, d’ouverture, de supervision, d’alerting et d’automatisation qui ont fait la réputation de PRTG Network Monitor, Paessler propose avec Building Monitor un logiciel en mode SaaS simple, visuel et convivial pour superviser 24H/24 l’état de bâtiments dans un monde où ces derniers sont de plus en plus connectés et bardés de capteurs.

Cette supervision s’appuie sur les données collectées à distance par la solution via la technologie LPWAN. Des capteurs IoT sans fil installés localement dans les bâtiments fournissent les données de mesure utilisées pour déterminer les états. Il n’est ainsi plus nécessaire d’avoir recours à la méthode chronophage de recueil des données analogiques sur site. Paessler Building Monitor affiche tous les états dans un tableau de bord intuitif et convertit les données en informations utiles pour l’utilisateur.

Paessler Building Monitor permet de détecter et d’éliminer rapidement les dangers tels que les fuites de gaz, les incendies et les moisissures, réduisant ainsi largement les coûts et les pertes financières. Par ailleurs, la supervision en continu des bâtiments permet de mettre en place une meilleure consommation d’énergie en identifiant les économies et optimisations potentielles.

Pour Steven Feurer, CTO de Paessler AG, « Paessler Building Monitor est l’aboutissement de nos décennies d’expérience en matière de supervision et de notre engagement à soutenir activement les entreprises dans leurs efforts pour devenir plus durables. »