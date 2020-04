Les outils d’exécution et de suivi Parsable destinés à l’industrie s’enrichissent d’un connecteur vers la suite collaborative Teams, permettant ainsi de partager en temps réel les informations entre ceux qui sont sur le terrain et ceux qui sont au bureau … ou en télétravail.

Les opérateurs sur les sites de production ou d’intervention, et équipés de la solution Connected Worker Platform, peuvent ainsi faire le point sur leurs travaux et envoyer des alertes en temps réel à l’ensemble des intervenants de la chaîne. Grâce à ces fonctions d’enregistrement et de partage des données, les différentes équipes sont tenues au courant de l’avancement de tâches directement sous Teams et peuvent ainsi valider pas à pas les plannings. Ou les adapter sans délai en cas d’interventions ou d’allongements des durées imprévus.

Bien évidemment, les fonctions d’intégration aux ERP ou aux MES, de mises à jour asynchrones ou de capture de données en temps réel sont disponibles à travers ce connecteur.

« Notre nouveau Frontline Work Connector pour Microsoft Teams ouvre de nouveaux canaux de communication, en améliorant la productivité et la transparence à l’échelle des entreprises et des équipes » résume ainsi Lawrence Whittle, CEO de Parsable.