Star d’un marché méconnu, celui des plateformes de planification financière, la startup Pigment transcende les défis de financement actuel avec une levée de 145 millions de dollars qui en fait une nouvelle licorne de la French Tech.

Dans le contexte de baisse des tours de financement mais au sein d’une scène technologique française qui reste dynamique, la startup parisienne spécialisée dans les logiciels de planification d’entreprise Pigment réalise une très jolie levée de fonds de 145 millions de dollars lors d’un tour de financement de série D, mené par ICONIQ Growth.

Une levée de fonds qui porte le financement total de l’entreprise à plus de 396 millions de dollars en seulement cinq ans d’existence.

Il est vrai que la startup française à le vent en poupe. En ces temps d’incertitudes économiques et géopolitiques, le secteur de la planification financière est en plein essor et la jeune pousse Pigment s’est installée comme l’une des entreprises numériques les plus disruptives. Pigment a ainsi réussi à tripler ses revenus et à doubler sa base de clients en 2023, avec des entreprises de renom comme Unilever, Datadog, Kayak et Merck parmi ses utilisateurs. En outre, la moitié de ses clients se trouvent aux États-Unis, soulignant la portée internationale de sa plateforme.

Parfois présentée comme une alternative moderne à Excel, la plateforme SaaS de Pigment aide les entreprises à établir des budgets, des prévisions et des plans agiles afin de gérer et d’assurer la pérennité de leurs activités. Elle rassemble toutes les données de l’entreprise pour permettre une modélisation en temps réel et sans effort de l’ensemble de ses activités. Solution moderne et flexible, elle est principalement utilisée principalement par les équipes financières pour créer des rapports et des budgets. Mais, en intégrant des données provenant de diverses sources (ERP, HRIS, lacs de données, etc.), elle sert aussi d’outil de collaboration et est de plus en plus adoptée par d’autres départements tels que les ventes, les RH et la chaîne d’approvisionnement, facilitant ainsi la collaboration inter-équipes.

Grâce à ses capacités IA embarquées, Pigment se positionne comme un outil central pour toutes les métriques importantes d’une entreprise, permettant aux utilisateurs de poser des questions en langage naturel pour obtenir rapidement des réponses pertinentes.

Pure émanation de la French Tech, Pigment intègre avec cette levée de fonds le clan très convoité des licornes françaises.

