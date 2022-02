Selon AdDuplex, les parts de marché de Windows 11 ont doublé en deux mois pour dépasser les 16%. Un bon résultat pour un système tout neuf incompatible avec une bonne partie du parc installé.

En commentant les résultats trimestriels de Microsoft à l’occasion de notre émission InfoNews Hebdo vendredi dernier, Guy Hervier s’interrogeait sur la quantité de machines Windows 11 alors que Microsoft a annoncé plus de 1,4 milliards de PC actifs (Windows 10 & 11 combinés).

Les dernières mesures de marché de AdDuplex viennent apporter quelques éléments de réponse.

On le sait, tout le monde n’est pas éligible à Windows 11, loin de là. Microsoft a limité le support du nouveau système aux processeurs récents et aux machines dotés de chips de sécurisation TPM 2.0. Cependant, Panos Panay, le patron de la division Windows, affirmait il y a quelques jours que « l’adoption de Windows 11 est actuellement deux fois plus rapide que celle de Windows 10 en son temps ».

En novembre dernier, à peine 1 mois après la sortie officielle du système, AdDuplex donnait déjà à Windows 11 une part de marché de 8,6%. Dans son nouveau rapport publié cette semaine, donc trois mois après le lancement du système (et 2 mois après la dernière étude), les parts de Windows 11 s’élèveraient déjà à 16,1% du marché PC.