powercloud, plateforme européenne de gestion et de facturation pour le secteur de l’énergie, annonce un nouveau partenariat avec la FinTech GoCardless, spécialiste du prélèvement automatique en ligne, pour automatiser et simplifier les transactions entre les entreprises du secteur de l’énergie et leurs clients.

Il y a quelques semaines nous vous annoncions le lancement en France de powercloud et de son ERP/DOP (Digital Opérations Platform) en mode SaaS dédié aux acteurs du secteur de l’énergie.

La solution GoCardless, qui peut être intégrée dans les sites web des fournisseurs d’énergie et liée de manière complète au système de facturation innovant de powercloud, permet de réduire la charge administrative et les coûts de transaction dans la gestion des paiements récurents. L’offre facilite aux fournisseurs d’énergie la collecte des paiements par débit direct dans différentes devises et leur conversion automatique dans la devise cible souhaitée.

Cette coopération entre les 2 entreprises s’inscrit dans la stratégie de powercloud de faire bénéficier un plus grand nombre de marchés internationaux des avantages de sa plateforme SaaS de gestion et de facturation des acteurs de l’énergie et des utilities.

Marco Beicht, DG de powercloud, se félicite : « L’expérience technologique de GoCardless dans le domaine du débit direct et notre expertise en matière de facturation se complètent parfaitement. Grâce à cette nouvelle powerApp, nous pouvons offrir à nos clients une solution innovante pour leurs opérations de paiement ».