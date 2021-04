Qlik, spécialiste de l’analyse et de l’exploitation des données, lance une solution collaborative sur AWS qui permet aux utilisateurs SAP de bénéficier de sa plateforme Qlik Data Integration d’analyse des données en temps réel.

Parmi les avantages mis en avant par l’éditeur, on retiendra l’ingestion de données SAP en temps réel (via Change Data Capture) au sein de nombreux services AWS, le décryptage de structures de données SAP propriétaires ainsi que le mapping automatisé et la génération de modèles de données pour l’analytique.

S’y ajoute un accompagnement pour l’ensemble des modules SAP de base et spécifiques aux différents secteurs d’activité mais aussi pour le fonctionnement de SAP sur site ou dans le cloud.

Clint Clark, VP Finance chez Schneider Electric, témoigne : « La capacité à accéder plus facilement aux données SAP et à les intégrer pour l’analyse dans le but d’améliorer la prise de décisions nous permet de faire de l’un de nos principaux actifs en matière de données une source importante de valeur. Grâce à Qlik Data Integration, qui alimente notre environnement AWS à l’aide de SAP, nous sommes en mesure d’accroître la valeur de nos données SAP dans le cadre de notre démarche plus large visant à être entièrement data-driven à tous les niveaux de l’entreprise. »

