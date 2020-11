Rainbow, solution phare d’Alcatel-Lucent Enterprise, « est une solution sécurisée de collaboration et de communications », explique Samuel Tourbot, VP of Cloud business Engine chez Alcatel Lucent Enterprise. Depuis le début de la crise sanitaire et les deux confinements, l’adoption de la solution a très fortement progressé.

En plus des fonctionnalités classiques de collaboration, la solution d’Alcatel-Lucent Enterprise embarque également des fonctionnalités inédites comme les « bubble ». « Ce sont des groupes de travail fermés qui permettent d’amener un service de collaboration persistant. Cela permet de conserver la traçabilité des l’ensemble des échanges du groupe de travail », indique Samuel Turbot.

Pour voir la vidéo en entier :