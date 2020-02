C’est le nouveau « Dallas » de l’IT ! Depuis Novembre dernier, la société Xerox cherche à avaler HP, le fabricant d’imprimantes et PC qui pèse pourtant trois fois plus lourd qu’elle.

Le conseil d’administration a refusé la première offre. Xerox a alors entrepris une démarche de séduction des actionnaires afin de lancer une OPA hostile et a ensuite imposé 11 nouveaux directeurs sensibles à sa cause lors de la dernière AG. Pour finalement, mi-février préparer une nouvelle offre officielle plus avantageuse mais une nouvelle fois refusée par le conseil d’administration de HP.

« Puisqu’on vous dit que c’est non … »

Voilà pour le rappel des épisodes précédents. L’épisode de jour est porté par la publication des résultats financiers de HP pour son premier trimestre fiscal 2020 clôturé le 31 janvier dernier.

Or ces résultats sont supérieurs aux attentes du marché. Le constructeur a réalisé un chiffre d’affaires de 14,6 milliards de dollars (en diminution de 0,6% par rapport au même trimestre 2019) pour un bénéfice de 700 millions de dollars significativement supérieur aux estimations des analystes.

Dans le détail, la situation reste cependant compliquée pour HP. La marge opérationnelle est en recul et si les ventes d’ordinateurs ont progressé de 2%, celles de la division « imprimantes » continuent de plonger perdant à nouveau 7% en un an (une chute liée au déclin du marché des imprimantes domestiques).

« … mais alors, vraiment non … »

Suite à l’annonce de ces résultats, le conseil d’administration a établi un nouveau plan de rémunération des actionnaires à 16 milliards de dollars sur trois ans. Histoire de les motiver à ne pas céder aux sirènes de Xerox. Il a aussi décidé de relever ses autorisations de rachat d’actions à 15 milliards de dollars, là encore pour garder la main sur son devenir.

« … quoi que, après réflexion… »

Mais dans le même temps, le conseil a également entrouvert la porte à une négociation avec Xerox. « HP a contacté Xerox pour découvrir s’il existe une combinaison qui puisse à la fois créer de la valeur pour les actionnaires de HP et se montrer complémentaire au plan stratégique et financier de HP » précise le conseil d’administration qui « s’est engagé à suivre la voie la plus créatrice de valeur et à servir les meilleurs intérêts des actionnaires de HP ».

Le PDG de HP, Enrique Lores, a cependant rappelé que l’offre d’acquisition de Xerox actuelle sous-estimait significativement HP et n’était pas dans le meilleur intérêt de ses actionnaires de HP.