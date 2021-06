Sage, éditeur des solutions de comptabilité, paie et gestion commerciale, poursuit la migration de ses applications clés dans le cloud en mode SaaS et annonce le lancement de Business Cloud Comptabilité, un portage de sa solution de comptabilité qui suit celui de la Paie réalisé en octobre dernier.

Avec cette solution en SaaS, l’objectif de l’éditeur est de proposer au client d’automatiser les processus de comptabilité et de paie en fonction de ses besoins. La solution apporte en outre une réponse à une nouvelle façon de travailler ou de télétravailler, sans engagement et modulaire. Elle met en avant l’expérience utilisateur avec notamment un système de notifications très pratique qui alerte l’utilisateur sur les actions en cours et à venir afin de l’aider dans son pilotage en temps réel.

Parmi les principales fonctionnalités disponibles : l’automatisation de la collecte (achats, ventes, mouvements bancaires), la simplification des traitements périodiques (lettrage, clôtures, TVA) et la restitution de données comptables et financières en temps réel via des tableaux de bord disponibles nativement dans la solution.

Cédric Suire, Directeur Marketing de Sage, précise : « Nous laissons aux collaborateurs la possibilité de contrôler les données à prendre en compte dans la comptabilité. Lorsque nous avons interrogé nos clients en phase de conception, ils nous ont clairement expliqué qu’ils ne souhaitaient pas le tout automatique, car ils ont besoin de garder le contrôle sur les entrées et les sorties ».

