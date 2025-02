La romance en ligne a son côté obscur : des escrocs plus malins, des techniques plus fines et une IA qui rend tout plus crédible. Entre amour et illusion, la frontière est de plus en plus floue, et ceux qui cherchent l’âme sœur risquent de perdre bien plus qu’un battement de cœur.

C’est la fête des amoureux… Alors que nombreux sont ceux qui espèrent (encore) trouver en ligne une leur âme sœur, une menace insidieuse se profile derrière l’écran. Les arnaques sentimentales, ou « romance scams », connaissent un essor inquiétant, alimenté par des techniques de plus en plus sophistiquées – notamment grâce à l’IA générative.

Un stratagème en constante évolution

Les fraudeurs n’hésitent plus à exploiter les applications de rencontres et les plateformes de messagerie pour tendre des pièges à des personnes en quête d’affection. Leur méthode ? Créer de faux profils irrésistibles, élaborer des histoires à la fois émouvantes et crédibles, et jouer sur la vulnérabilité de leurs cibles. Un exemple frappant : une décoratrice d’intérieur française a récemment vu s’envoler 830 000 euros après avoir été manipulée par un imposteur se faisant passer pour une célébrité, illustrant bien comment l’IA peut parfaire l’illusion d’une relation authentique.

Selon Satnam Narang, Senior Staff Research Engineer chez Tenable, « de nombreux escrocs opèrent depuis l’étranger et ne maîtrisent pas parfaitement la langue de leurs cibles ». Il souligne également que « l’IA leur permet de rédiger des messages sophistiqués et émotionnellement engageants, rendant leurs arnaques plus crédibles et plus difficiles à détecter ». Ces propos rappellent combien la technologie, en améliorant la qualité des échanges frauduleux, transforme une simple tentative de contact en une véritable machination à grande échelle.

Du « romance baiting » à la manipulation financière

Au-delà des premiers échanges, certains criminels vont bien plus loin en établissant une relation fictive sur le long terme – une technique souvent désignée sous le terme de « pig butchering ». Ici, l’escroc, après avoir gagné la confiance de sa victime, l’incite progressivement à investir dans de fausses opportunités, notamment dans des plateformes de cryptomonnaie. « Certaines personnes ont perdu l’intégralité de leurs économies à cause de ces arnaques, c’est dramatique », constate Satnam Narang. Ces manipulations psychologiques, couplées à l’usage de l’intelligence artificielle pour personnaliser chaque interaction, rendent la détection de l’arnaque de plus en plus complexe.

Des cibles multiples et des conséquences lourdes

Si ces arnaques peuvent toucher tout un chacun, l’analyse des chercheurs de Tenable montre que certaines catégories de personnes demeurent particulièrement vulnérables : les seniors, les anciens militaires et celles en quête d’un soutien financier. Les fraudeurs usent de divers subterfuges – photos volées, faux profils de « sugar daddy/mummy » ou encore invitations à des appels vidéo factices – afin de soutirer de l’argent à leurs victimes. La difficulté de récupérer les fonds, surtout lorsqu’ils transitent par des cryptomonnaies, n’est qu’un des aspects de cette spirale de manipulation.

Les experts en cybersécurité ne cessent de rappeler que la méfiance demeure la meilleure protection. En effet, tout contact en ligne demandant de l’argent ou des informations sensibles doit immédiatement susciter la prudence. Face à ces stratégies toujours plus élaborées, les autorités et les plateformes de rencontre redoublent d’efforts pour sensibiliser et protéger les utilisateurs. Elles invitent leurs utilisateurs à systématiquement se méfier des déclarations d’amour précipitées et des urgences financières soudaines, protéger leurs informations sensibles (en ne divulguant jamais leurs données personnelles ou bancaires à des inconnus rencontrés en ligne), à signaler tout comportement suspect notamment aux autorités compétentes ou aux services spécialisés en cybercriminalité.

À l’ère où l’intelligence artificielle transforme chaque aspect de notre quotidien, il est crucial que les internautes restent informés et vigilants. La Saint-Valentin, symbole de romantisme, se trouve ainsi détournée par des cybercriminels prêts à exploiter les sentiments pour asséner des dégâts financiers et psychologiques considérables.

