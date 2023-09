Les 25 et 26 septembre, le salon Big Data & IA 2023, rendez-vous incontournable des passionnés de big data et d’intelligence artificielle, ouvrira ces portes. InformatiqueNews et IT for Business couvriront ensemble l’évènement avec un grand rendez-vous en live le lundi matin dès 9H30.

Cette année est marquée par l’émergence de l’IA générative et des mouvements majeurs tant du côté des fournisseurs de solutions que des décideurs politiques et sociaux. Alors, forcément, cette édition 2023 du salon Big Data & IA aura une saveur particulière.

L’événement, s’étalant sur deux jours, rassemblera 16 000 participants, 250 exposants et 350 ateliers dédiés à l’IA et à la gestion des données. Parmi les intervenants notables, on retrouve le Dr Luc Julia de Renault, Cynthia Traore de Swisslife, Claire Mathieu de Suez, et bien d’autres experts du domaine.

Les sujets abordés couvriront un large éventail, allant de l’IA générative, ChatGPT, à la collaboration DataOps, en passant par les véhicules autonomes et bien plus encore.

Une grande émission en Live avec plein d’invités!

L’occasion pour InformatiqueNews et IT for Business de vous faire rencontrer des dizaines de spécialistes de la Data qui viendront raconter leurs expériences, leurs retours de terrain, leurs approches de l’IA et de l’explosion de la donnée.

L’occasion aussi de découvrir le regard porté par Jean-Noël Barrot (Ministre délégué chargé du numérique), Luc Julia (Renault), Stéphane Roder (AI Builders), Maya Noël (France Digitale), Marc Duranton (CEA), Nicolas Claudon (Capgemini), David Sebaoun (IBM) sur les nouvelles tendances comme l’IA générative.

Retrouvez-nous, ce lundi, en direct dès 09H30 pour une émission Live de plus de 3 h 30 où on parlera forcément des IA génératives, de souveraineté, de gouvernance et de protection des données.

