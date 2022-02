Un peu comme le mois de septembre est traditionnellement celui de l’annonce des nouveaux iPhone, le mois de février est traditionnellement celui de l’annonce des nouveaux Galaxy S de Samsung. Les S22 ne vont pas révolutionner le secteur mais restent d’excellents outils de mobilité pour les entreprises. Tout comme les nouvelles tablettes Galaxy Tab S8.

Comme prévu, Samsung a dévoilé cette semaine sa nouvelle gamme de smartphones Galaxy S, très populaire notamment dans les entreprises.

Les S22, S22 Plus, et S22 Ultra (ce dernier succédant désormais au Galaxy Note avec son stylet intégré) se démarquent principalement de la génération S21 par un design qui se veut plus durable (mais aussi plus solide) et par des capacités photos considérablement renforcées. L’utilisation d’un capteur plus grand de 23% promet des photos de nuit significativement meilleures. D’une résolution de 50 Mpix (sur les S22 et S22+) et de 108 Mpix sur le S22 Ultra, il est accompagné d’un ultra grand-angle (13 mm f/2.2 avec capteur 12 Mpix) et d’un téléobjectif (72 mm f/2.4 avec capteur 10 Mpix). Le S22 Ultra bénéficie d’un téléobjectif supplémentaire 240 mm (f/4.9).

Mais ce que Samsung met surtout en avant, c’est l’IA d’embellissement des clichés intégrée qui sublime les détails et assure des clichés net et clairs dans toutes situations.

En Europe, les S22 seront équipés du nouveau processeur Exynos 2200 de Samsung dont la particularité est d’embarquer un GPU signé AMD avec une architecture RDNA2 comme sur les consoles PS5 et XBox Series X/S.

 <

Parallèlement à ses nouveaux smartphones, Samsung a aussi dévoilé de nouvelles tablettes haut de gamme. Les Galaxy Tab S8 sont pensées pour la productivité et les usages « post-pandémiques » avec notamment des caméras frontales « ultra grand angle » et trois micros pour mieux isoler les bruits de fond dans les échanges en visio. Autre nouveauté sympathique, la fonction « Second Screen » permet d’utiliser la tablette comme un second écran tactile et mobile pour un PC sous Windows. La Tab S8 est équipée d’un écran 11 pouces, la Tab S8+ d’un écran 12,4 pouces et la Tab S8 Ultra d’un spectaculaire écran de 14,6 pouces (ce qui en fait l’une des plus grandes tablettes du marché). Elles sont animées par le même processeur Exynos 2200 et par Android 12. Et elles sont livrées avec le stylet S Pen.