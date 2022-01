Samsung a lancé hier son nouveau processeur Exynos 2200 à architecture ARM qui animera son futur Galaxy S22. Un processeur qui dessine les contours des processeurs mobiles de demain avec un étage GPU boosté pour satisfaire aux besoins des jeux vidéos, des métavers et de la réalité mixte…

Après un faux départ la semaine dernière (le lancement avait été pré-annoncé pour le 11 janvier), Samsung a finalement levé le voile sur son nouveau processeur Exynos 2200.

Gravé en technologie 4nm (processus EUV de Samsung), ce SoC (System on Chip) comporte un CPU ARMv9 doté d’1 super cœur Cortex-X2, 3 cœurs ‘performance’ Cortex-A710 et 4 cœurs ‘économes’ Cortex-A510.

Le chip comporte également un NPU (Neural Processing Unit) Dual-Core – pour tous les traitements IA – donné comme deux fois plus performants que celui de l’Exynos 2100 ainsi qu’une unité de traitement d’image ISP (Image Signal Processor) gérant des capteurs photo jusqu’à 200 mégapixels. Bien évidemment, un modem 4G/5G est également intégré.

Mais la grosse nouveauté est à chercher du côté du GPU « Xclipse ». Celui-ci est pour la première fois signé AMD et s’appuie sur la même architecture RDNA2 que celle des GPU de la PS5 ou de la Xbox Series X. Une architecture réputée pour sa performance mais aussi pour ses capacités à réaliser du Ray-Tracing temps réel afin d’obtenir des rendus graphiques plus réalistes.

La guerre entre les fabricants de processeurs mobiles est désormais aussi intense sur la partie GPU que sur la partie CPU. Logique. Ces processeurs ne sont plus uniquement réservés aux smartphones et se retrouvent au cœur des casques autonomes de réalité augmentée/virtuelle/mixte. Un marché qui pourrait enfin prendre son essor avec les investissements massifs réalisés par les géants de la Tech américain pour concrétiser les métavers, ces univers collaboratifs virtuels que l’on nous promet devoir révolutionner l’Internet. Seul bémol, les lunettes et casques de réalité virtuelle ne doivent pas uniquement progresser sur la finesse de leurs rendus 3D. Ils doivent aussi progresser sur les optiques et le confort visuel. À l’heure actuelle, il n’est guère envisageable de les porter plus d’une heure… Et même si un GPU plus puissant contribue à des images moins agressives pour l’oeil et une meilleure fluidité des animations 3D, il ne se suffit pas à lui seul pour résoudre les défis du confort visuel.

Reste maintenant à voir ce nouveau processeur en action et à vérifier les capacités de fabrication de Samsung alors que la pénurie de composants fait rage. En toute logique, ce nouvel Exynos 2200 devrait équiper certains modèles du Galaxy S22 attendu dans les semaines à venir. Au moins sur certains marchés, Samsung préférant souvent adopter un chipset Qualcomm Snapdragon sur ses modèles commercialisés en Amérique du Nord.