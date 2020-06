Scaleway, le cloud français filiale d’Iliad, propose une plateforme IoT managée multicloud. Son IoT Hub a été conçu pour faciliter les transferts de données entre les appareils connectés et les applications métiers des entreprises déployées dans le cloud.

Véritable plateforme as a service, l’IoT Hub se décline en trois offres : « shared » permettant de démarrer gratuitement et reposant sur une infrastructure partagée, « dedicated » proposant une infrastructure dédiée et « High Availability » reposant sur une infrastructure dédiée et répliquée pour les projets massifs.

L’IoT Hub repose sur Kapsule, la solution de Kubernetes managé de Scaleway, et sur l’incontournable et universel protocole de messages MQTT. Toutes les fonctionnalités de ce protocole (QoS 0, 1 & 2, Retained Messages, Last Will… ) sont supportées. Elles s’enrichissent de connecteurs permettant non seulement d’intégrer d’autres protocoles de communication comme les réseaux bas débit LoRa ou Sigfox mais aussi de recevoir les messages en provenance des objets connectés quels que soient les protocoles qu’ils utilisent.

Les données émises par les objets (le payload) peuvent bien sûr être stockées dans les bases de données de la plateforme mais surtout Scaleway propose divers connecteurs Sortants vers les applications métier dont sont équipées les entreprises Au besoin, les développeurs peuvent faire appel à un connecteur REST dédié.

Les milliards d’objets connectés attendus dans un futur proche vont eux-mêmes générer de formidables masses d’informations. Qui vont, malheureusement, tenter divers cybercriminels et autres escrocs. La sécurisation des échanges et la protection des messages échangés est donc d’une importance vitale. Un point qui n’a pas échappé à Scaleway qui propose en standard la sécurisation des connexions via TLS avec la génération pour chaque objet d’une paire clé-certificat.

Le domaine de l’IoT n’étant pas encore bien connu dans toutes les entreprises, Scaleway ajoute à sa palette de service un service d’accompagnement personnalisé. Grégoire de Turckheim, Product Manager IoT, Edge & Automation, explique que « nos services de co-conception sont proposés aux clients qui ont besoin d’accompagnement. La plupart des projets sont mis sur les bons rails en 1h (architecture, technologies, partenaires… ). Notre vocation est tout autant pédagogique que technologique : améliorer la vie de tous, en transformant les objets connectés en objets intelligents ».

Dès à présent disponible, la plateforme IoT Hub se décline en 3 niveaux dont le 1er est gratuit, en mode partagé. L’éditeur travaille dès à présent sur une offre complémentaire « hautes performances » baptisée IoT Edge.