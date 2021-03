C’est la rumeur du moment. Microsoft chercherait à boucler rapidement le rachat de Discord, la messagerie des Gamers, pour un montant dépassant les 8 milliards de dollars…

La nouvelle risque de secouer le monde des Gamers. Leur messagerie de prédilection – par ailleurs utilisée par certaines startups/TPE/PME mais aussi par des instituteurs et professeurs qui ont adopté l’outil pour mieux communiquer à distance avec leurs élèves puisque c’est là qu’ils sont connectés – intéresserait Microsoft selon l’agence Bloomberg, souvent bien informée.

L’éditeur a, rappelons-le, déjà acheté Skype (en 2011) puis LinkedIn (en 2016). On sait également que, depuis plusieurs mois, l’éditeur est en quête d’un réseau social grand public. Il avait eu des visées sur Tik Tok mais l’affaire a capoté. Il a aussi eu des visées sur Pinterest Inc mais les discussions n’ont pas abouti.

On sait aussi depuis la semaine dernière que Discord est engagé dans des discussions pour un rachat de sa marque et de ses activités, alors que l’audience du réseau est au plus haut avec la pandémie (qui a beaucoup contribué à l’essor du marché du jeu vidéo en 2020) mais que l’entreprise ne sait pas trop comment monétiser son audience. Discord avait déjà été approché par Epic Games et par Amazon ces dernières années en vue d’un rachat.

Discord compte plus de 100 millions d’utilisateurs actifs par mois. Pour Microsoft, intégrer la messagerie à son ensemble de services autour de XBox et de l’abonnement Game Pass aurait du sens et ancrerait encore un peu plus la marque dans l’univers des Gamers notamment sur PC.

Selon différentes sources, l’acquisition de Discord coûterait à Microsoft la bagatelle de 8 à 10 milliards de dollars. Mais l’entreprise pourrait intéresser d’autres acteurs. Et le prix de vente pourrait dès lors être revu à la hausse. Certes Google semble avoir revu à la baisse ses prétentions autour de son service de gaming Stadia après avoir fermé ses studios de développement de jeux. Facebook aussi serait très intéressé même si Discord fait double emploi avec WhatsApp. Mais le groupe est sous surveillance du DOJ et sous le coup de mesures antitrust. Amazon est aussi un candidat potentiel d’autant que le groupe se prépare à lancer un service de Cloud Gaming dénommé Luna. Apple pourrait aussi avoir des visées sur une telle plateforme.

Bref, voilà encore une affaire à suivre. D’autant que pour Microsoft, Discord fait double emploi avec Skype même si les audiences cibles sont désormais différentes.