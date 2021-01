Le hub collaboratif en cours d’acquisition par Salesforce a connu une panne d’envergure alors que les collaborateurs des entreprises reprenaient le travail (le plus souvent à distance) après les fêtes de fin d’année.

Slack a en effet été inaccessible à des millions d’utilisateurs dans le monde pendant plus de trois heures en fin de journée hier (début de journée pour les Américains). De nombreux utilisateurs ne pouvaient simplement plus se connecter au hub de messagerie. Ceux qui arrivaient à se connecter étaient confrontés à des lenteurs inhabituelles et perturbantes dans la plupart des opérations. Les intégrations avec Outlook Calendar et Google Calendar ne fonctionnaient plus non plus.

Le service a désormais retrouvé un fonctionnement normal.

Pour rappel, comme tout acteur cloud majeur, Slack propose un tableau de bord pour suivre l’état de fonctionnement de ses différents services : Slack Status Dashboard.