Depuis son rachat par Salesforce en décembre dernier pour 28 milliards de dollars, Slack était resté plutôt silencieux. Un silence brisé cette semaine avec l’annonce de plusieurs nouveautés qui s’inscrivent dans un contexte de retour progressif et hybride des collaborateurs dans les bureaux.

Slack relance la machine à innover. Le hub collaboratif à base de messages instantanés introduit trois nouvelles fonctionnalités plutôt fun avec un côté instantané et convivial qui a toujours été la marque de fabrique de l’éditeur. Certes, ces nouveautés ne sont pas forcément très originales et ont souvent des équivalents sur les plateformes concurrentes à commencer par Microsoft Teams.

Ces nouveautés s’inscrivent dans un contexte de retour au travail dans un mode plus hybride et surtout plus flexible avec des employés qui aspirent à travailler au moment et à l’endroit qui leur convient le mieux. Une flexibilité qui doit s’accompagner d’une modernisation des flux de collaboration et qui a dicté l’apparition de ces nouvelles fonctionnalités Slack pour mieux unifier tous les modes de travail : synchrone et asynchrone, présentiel et distanciel, formel et informel…

La première fonctionnalité se nomme Huddles et cherche justement à favoriser les discussions informelles, celles que l’on pratiquait souvent autrefois autour de la machine à café ou lorsqu’on se croise au détour d’un couloir. Pour recréer de tels moments de spontanéité, Slack lance avec Huddles un nouvel outil audio pour initier des conversations en direct et en un clic. La fonction permet de lancer un appel d’équipe dans n’importe quel canal ou message direct, y compris ceux partagés avec des membres externes à votre entreprise. Tous les membres du canal peuvent alors y prendre part ou non, selon leur disponibilité et leur intérêt. L’idée est de créer ainsi des mini conversations d’une dizaine de minutes. La fonction qui se veut avant tout vocale permet aussi de partager son écran.

Le cadre se veut plus informel que la fonction sur Teams qui permet de déclencher en un clic une réunion à partir d’un canal et rappelle un peu l’idée que Microsoft a présenté avec l’intégration de Teams dans Windows 11 dans un contexte cependant différent.

Huddles peut être perçue comme une nouvelle tentative pour briser cette fameuse « Zoom Fatigue » née de l’enchaînement des meetings en visio tout au long de la journée.

La seconde fonctionnalité est la possibilité d’envoyer des messages qui ne sont pas textuels mais combine audio, vidéo et capture vidéo d’écran. L’idée est de permettre de diffuser un contenu multimédia à une équipe sans avoir à monter une réunion. Bref, c’est une nouvelle façon très multimédia de partager une idée. Chacun peut ainsi enregistrer une présentation ou une séquence multimédia et la partager à ses collaborateurs et partenaires qui pourront la consulter à loisir, quand ils veulent, avec la possibilité de la rejouer en mode accélérer ou d’en obtenir une transcription textuelle.

Enfin la troisième fonction était attendue de longue date. Slack permet désormais les « envois programmés ». Autrement dit, les messages ne sont plus instantanés mais envoyés au jour et à l’heure dite. C’est d’autant plus important maintenant que les messages peuvent être très multimédias comme vu ci-dessus. Cela permet de préparer à l’avance une communication d’équipe.

Les deux premières fonctionnalités sont réservées aux utilisateurs payants de la plateforme. La troisième sera accessible à tous.

Rappelons que Emilie Sidiqian, DG France de Salesforce était notre « invité de la semaine » il y a quelques jours. Elle expliquait notamment à Guy Hervier l’importance du rachat de Slack par Salesforce qui « inaugure un nouveau volet ‘expérience employé’ » chez l’éditeur jusqu’ici plus focalisé sur les expériences clients.