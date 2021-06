Fraîchement arrivée à la tête de Salesforce France, Emilie Sidiqian est l’invité de la semaine de Guy Hervier. L’occasion de faire un tour d’horizon de l’actualité d’une entreprise qui ne cesse d’évoluer notamment en multipliant les acquisitions.

Pionnier du SaaS et leader mondial du CRM en ligne, Salesforce est aujourd’hui une hydre sur lequel bon nombre d’entreprises françaises font reposer leur stratégie commerciale et leurs interactions avec leurs clients. Emilie Sidiqian, sa Directrice Générale France, est arrivée aux commandes de la filiale française il y a à peine quelques semaines et à un moment stratégique alors que l’Europe intensifie ses contraintes pour préserver sa souveraineté numérique et que les annonces du gouvernement français autour des clouds de confiance viennent poser de nouveaux challenges aux acteurs américains.

Avec elle, Guy Hervier revient sur l’impact du « cloud de confiance » pour l’entreprise américaine mais également sur la riche actualité de l’éditeur. Ensembles, ils essayent de faire un tour d’horizon des activités de Salesforce qui a, ces dernières années, procéder à de lourdes acquisitions : MuleSoft, Tableau, Slack…