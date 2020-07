Né en 2003, KACE s’est rapidement fait remarquer dans l’univers du provisionnement, de la gestion et de la sécurisation des différents appareils connectés au réseau de l’entreprise au travers d’Appliances simples et rapides à mettre en oeuvre. En 2010, KACE fut racheté par Dell pour se retrouver en 2016 dans le giron de Quest Software (après que Dell ait cédé tous ses actifs Dell Software Group).

La nouvelle version 10.2 de KACE SMA (Systems Management Appliance) renforce la consolidation des activités de gestion pour les équipes informatiques. Les mises à jour comprennent des améliorations pour la gestion des Chromebooks et de nouvelles fonctionnalités intégrées à Windows 10 pour faciliter la mise à jour et l’application des correctifs. La gestion des tickets de help desk a également été améliorée. KACE SMA permet de répertorier aisément tous vos équipements connectés et logiciels, d’appliquer des correctifs aux logiciels et Apps ainsi qu’aux OS, et de garantir la conformité des licences.

La nouvelle version de la solution SaaS KACE Cloud MDM (Mobile Device Manager) simplifie encore un peu plus la gestion des appareils mobiles grâce à des fonctionnalités automatisées qui permettent aux administrateurs de tenir à jour les applications mobiles gérées sans intervention de l’utilisateur final. Grande originalité, les boîtiers Apple TV sont désormais pris en charge et peuvent donc être totalement gérés et sécurisés par les entreprises ou les établissements scolaires par exemple avec notamment des fonctions d’enrôlement adaptées à tvOS.

Enfin, la nouvelle version 7.2 de KACE SDA (Systems Deployment Appliance) facilite et automatise les mises à jour de systèmes à grande échelle sur plusieurs sites distants. En outre, de nouveaux packages de provisionnement peuvent être gérés comme des tâches de post-installation grâce aux puissantes fonctions de scripting.

Romain Chouquet explique : « Les équipes informatiques sont confrontées à une pression croissante. Les entreprises s’efforcent d’unifier leur approche de la gestion des terminaux afin de garantir une sécurité accrue pour toute l’organisation. Notre volonté est de fournir des solutions logicielles de bout en bout qui donnent aux équipes informatiques une visibilité complète sur les terminaux de l’entreprise afin de garantir le respect des exigences de sécurité et de conformité ».

