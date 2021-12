Spie ICS, filiale numérique du géant des services multi techniques dans l’énergie et la communication, est la première ESN à recevoir le label « Numérique Responsable » qui consacre les efforts fait par une entreprise en matière d’éco-responsabilité, d’inclusion et d’éthique.

Les engagements de l’entreprise portent notamment sur la réduction des impacts environnementaux grâce au numérique mais aussi sur la mesure et la réduction des impacts environnementaux des systèmes d’information. Sont également pris en compte l’intégration des principes d’écoconception dans le développement des solutions et services mais aussi l’encouragement à un usage raisonné, voire sobre, du numérique.

Xavier Daubignard, DG de Spie ICS, précise : « Nous appliquons d’ores et déjà ces principes à nos propres usages et sommes à même d’accompagner nos clients dans un numérique plus vertueux et respectueux de l’environnement ».