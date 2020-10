Splashtop, l’une des solutions de prises de contrôle à distance de PC et de serveurs, annonce la disponibilité d’un accès distant étendu à tous les appareils fonctionnant sous Android 8 et versions ultérieures, avec une liste de plus de 100 marques reconnues. La fonctionnalité est disponible pour les 2 solutions de l’éditeur : SOS Enterprise (solution d’assistance à distance sur demande) et Remote Support Premium (solution de téléassistance).

Il s’agit bien ici de prendre le contrôle à distance du terminal mobile (Splashtop permet aussi de prendre le contrôle d’appareils PC ou mobiles depuis un smartphone). La fonctionnalité existait déjà pour iOS.

Une fois connectés, les collaborateurs assistance et support de l’entreprise pourront voir et contrôler à distance l’écran du smartphone, comme s’ils étaient assis devant l’appareil sous Android.

Les smartphones des marques suivantes sont officiellement compatibles et supportés : Acer, Alcatel, Asus, Blackberry, Essential, Google Pixel, Honor, HTC, Huawei, Lenovo, LG, Motorola, Nokia, OnePlus, OPPO, Realmi, Samsung, Sony, Vivo, Xiaomi, ZTE.

Les smartphones et tablettes ne sont pas les seuls appareils pris en compte, Splashtop prend également en charge les dispositifs Android pour point de vente, les kiosques et les décodeurs. C’est notamment vrai pour les équipements professionnels signés CalAmp, CipherLab, Crossmatch Sentry, DataLogic, Handheld, Honeywell, Intermec, Janam, Kyocera, MobileDemand, Newland, NextGen, Panasonic, Sonim, Zebra.