Jusqu’à présent les seuls logiciels Adobe disponibles sous Windows Store étaient les outils très « grand public » Adobe Photoshop Elements, Adobe Photoshop Express et Adobe Reader Touch.

Mais l’éditeur semble aujourd’hui vouloir étendre son catalogue d’applications disponibles sur le magasin applicatif natif de Windows 10 et y diffuser ses applications professionnelles.

Depuis quelques heures, Adobe Lightroom est en effet disponible depuis le Windows Store. Lightroom est l’une des composantes de la suite Adobe Creative Cloud. Son utilisation nécessite d’ailleurs de disposer d’un abonnement Créative Cloud (ou juste Lightroom). Toutefois la version disponible sous le Windows Store peut-être librement utilisée pendant 7 jours pour en découvrir les fonctionnalités avant de réclamer l’indispensable abonnement.

Ce logiciel de gestion et de travail des photos simplifie la gestion de flux de productions photographiques et intègre la plupart des outils Photoshop réellement utiles aux photographes.

L’arrivée de Lightroom dans Windows Store est une surprise. D’abord parce qu’elle n’avait pas été préalablement annoncée. Ensuite parce que jusqu’à présent le téléchargement et l’installation de Lightroom se faisaient nécessairement au travers du Adobe Creative Cloud Client et non de façon indépendante.

La question est désormais de savoir si c’est simplement un coup d’essai ou si Adobe envisage sérieusement de commercialiser toutes les composantes de sa suite créative sur Windows Store en commençant par Photoshop, Premiere, Illustrator et After Effects ?

Cette publication soulève également d’autres interrogations. Publier sur le store est souvent une étape préalable à la disponibilité ensuite des outils pour les processeurs ARM. Il est certain que l’arrivée des outils Adobe en ARM 64 bits natif changerait la donne pour des appareils comme la Surface Pro X qui jusqu’ici doivent se contenter d’une poussive émulation x86 pour exécuter de tels outils venus de l’univers Intel. Si c’est ce qu’envisage vraiment Adobe, cela montrerait probablement la voie à d’autres acteurs.

Cette arrivée de Lightroom sur le Store témoigne toutefois d’un regain d’intérêt des acteurs traditionnels de l’univers Windows pour le magasin applicatif de Windows 10 qu’ils ont jusqu’ici joliment boudé. Ces derniers mois plusieurs applications professionnelles ont ainsi fait leur apparition sur le Windows Store à commencer par les excellents Affinity Publisher, Affinity Photo, Affinity Designer ainsi que les célèbres CorelDraw, Corel PaintShop Pro, Autodesk SketchBook, Cyberlink PowerDirector et PhotoDirector… Rappelons aussi que des classiques en open source ont aussi commencé à faire leur apparition sur le store à l’instar de « Paint.net », Audacity, Blender, etc.

Une telle disponibilité est d’abord un atout sécurité pour les indépendants, les TPE et les PME qui n’ont plus à fouiller dans les recoins d’Internet, et risquer de tomber sur des fakes et des malwares, pour dénicher leurs outils favoris.

C’est aussi un atout pour les entreprises qui exploitent les fonctionnalités de « Windows Store for Business » pour trier, sélectionner, sécuriser et contrôler les applications laissées à libre disposition des utilisateurs.

L’année 2020 marquera-t-elle une nouvelle ère pour Windows Store ?