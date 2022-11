Le fabricant taïwanais a annoncé la semaine dernière de nombreuses nouveautés estampillées « 2023 » qui illustrent un net virage vers les entreprises : serveurs de stockage, caméras de vidéosurveillance, routeurs, etc.

Synology est une marque bien connue du grand public. Ses « DiskStation » ont dans les années 2000 popularisé le concept des NAS et rendu bien des services à des fanatiques de contenus multimédias, des développeurs indépendants, des TPE et petites PME. Mais avec le temps, le fabricant s’est de plus en plus tourné vers les PME et les grandes entreprises. Une nouvelle clientèle notamment séduite par la convivialité et la souplesse du système d’exploitation qui anime ses NAS, DSM.

Placées sous le signe de la sécurité et du cloud hybride, les nouvelles solutions annoncées par Synology seront disponibles dés le début de l’année prochaine pour la plupart. Ce renouvellement concerne toutes les grandes familles de produits du fabricant. Parmi le flot d’annonces, on retiendra principalement :

* L’arrivée de la version 7.2 de DSM. Elle promet un partage plus sûr et plus performant des fichiers via le protocole SMB (avec une gestion désormais bien plus intelligence des fichiers simultanément accédés par des protocoles différents). Elle introduit des dossiers WORM (qui interdisent toute modification ou suppression des fichiers durant une période définie par l’utilisateur) très utiles pour contrer les effets maléfiques des ransomwares. Enfin, DSM 7.2 peut désormais chiffrer un volume complet tout en augmentant les performances de stockage de 48 % par rapport à l’ancien mécanisme de chiffrement des dossiers partagés.

* Les nouveaux serveurs de stockage « 2023 » se veulent plus évolutifs et plus performants que les solutions actuelles. Conçus pour le stockage fichiers mais aussi le stockage objets, ces nouveaux systèmes supporteront des clusters de 60 serveurs au maximum pour plus de 12 Po de stockage effectif. Côté performances, ils promettent des écritures séquentielles supérieures à 60 Go/s et plus de 80 000 connexions simultanées. Les clusters offriront une disponibilité supérieure à 99,99 % et prendront en charge les suites de protection de données Hyper Backup et Active Backup de Synology.

* Justement, côté sauvegarde, une nouvelle plateforme va faire son apparition. Elle vise à réunir les solutions de sauvegarde sur site (Active Backup pour PC et serveurs) et cloud (C2 Backup, sauvegarde en mode SaaS) de Synology pour faciliter la restauration rapide de n’importe quel périphérique ou service. Elle doit surtout permettre de gérer, déployer et surveiller l’ensemble des tâches de sauvegarde au sein de l’organisation à travers une interface centralisée et unifiée.

* Les nouvelles caméras IP Synology « 500 Series » offriront des performances et une sécurité améliorées. Tous les paramètres seront centralisés et gérés directement à partir de la suite Surveillance Station. Les fonctions IA dédiées à la protection des zones de détection d’intrusion seront implantées en périphérie pour libérer les ressources du serveur d’enregistrement. Disponibles sous deux formats différents, les « 500 Series » seront équipées de capteurs de 5 MP avec grand angle 16:9, et permettront un enregistrement vidéo 3K (2880 x 1620 pixels) en 30 FPS. Les caméras prennent en charge les normes PoE et sont étanches (IP67) pour une utilisation intérieure ou extérieure.

* Active Insight, le service de supervision et de sécurisation des NAS évolue. Grâce à une nouvelle fonction de prévention des pertes de données, il surveille les activités des utilisateurs telles que les connexions, l’accès aux fichiers… Toujours dans le domaine de la sécurité, la plateforme Synology C2 Identity (gestion centralisée des identités) continue d’évoluer et bénéficiera de plusieurs améliorations afin de pouvoir se connecter aux services et périphériques en ligne et locaux sans mot de passe. Sa compatibilité avec Windows Hello et les fonctions Face ID/Touch ID d’Apple facilitera l’authentification sur les points de terminaison infogérés par C2 Identity.

* Le nouveau routeur Mesh Wi-Fi 6, WRX560, est doté de fonctions réseau avancées, notamment de radios internes à double bande compatibles 5,9 GHz et d’un port LAN/WAN 2,5GbE.

Bref Synology compte donc faire feu de tout bois en 2023 avec des gammes visant un large public et bénéficiant de fonctionnalités de gestion adaptées même aux grandes entreprises.

