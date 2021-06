Des sécurités étendues, une plus grande souplesse dans la gestion hybride des données, et des fonctionnalités collaboratives pensées pour un monde post-pandémique… Synology modernise le moteur de ses NAS et étend ses services dans le cloud.

Synology est un acteur réputé du marché du NAS, avec des modèles très répandus auprès d’un vaste public allant des particuliers aux entreprises en passant par les TPE et autres collectivités. La marque qui s’est pendant longtemps imposée sur le marché grand public et celui des TPE/PME est montée en gamme ces dernières années avec des modèles « entreprise » comme le SA3600 offrant plus d’1 Po de stockage. L’entreprise affirme avoir écoulé en 2020 plus d’un million d’unités à destination des entreprises.

DSM 7.0, enfin!

Si ces NAS sont aussi populaires, c’est notamment en raison de la convivialité et la souplesse du système DSM (DiskStation Manager) qui les anime. Ce dernier n’avait plus connu de mise à jour majeure depuis un bon moment. Annoncé l’an dernier et très attendu des aficionados de la marque, DSM 7.0 commencera son déploiement le 29 juin prochain. Avec plus de 880 fonctions revisitées ou enrichies, cette version apporte nombre de nouveautés à commencer par une interface utilisateur revisitée avec un look plus aux goûts du moment et une ergonomie modernisée.

Un focus a été fait sur la sécurité avec notamment l’introduction d’une fonctionnalité Secure SignIn proposant une authentification à deux facteurs par le biais d’une application mobile.

Autre nouveauté, Active Insight est une nouvelle console cloud qui permet de contrôler en un lieu plusieurs appliances NAS géographiquement réparties. Elle fournit des informations détaillées de performance et de diagnostic.

Par ailleurs, le système prend désormais en charge des volumes de plus d’1 Po pour les tâches de grande envergure notamment tout ce qui est stockage de contenus vidéos.

Enfin, Synology soigne les expériences hybrides. En effet, DSM 7.0 simplifie les partages entre de multiples sites ainsi qu’entre les infrastructures internes et le cloud en introduisant une fonctionnalité Hybrid Share enrichie.

Le cloud C2 au-delà des services de stockage.

Et puisque l’on parle de Cloud, Synology a également annoncé quatre nouveaux services à son portfolio cloud dénommé C2 :

– C2 Backup, qui vient en complément de la célèbre Active Backup Suite, une nouvelle solution de sauvegarde dans le cloud des postes de travail Mac et PC, mais également des serveurs Windows et de votre univers Microsoft 365 ! La solution s’appuie sur un chiffrement côté client pour une plus grande sécurité et confidentialité des informations sauvegardées. L’offre est proposée en version grand public à 29,99 €/an (avec 300 Go d’espace de sauvegarde dans le cloud) et en version Business à 499,99 € (avec 5 To de stockage et nombre illimité d’appareils).

– C2 Identity, un annuaire en ligne centralisé qui prend en charge LDAP, SAML et OIDC afin d’offrir un single SignOn pour les services internes et externes (notamment Microsoft 3365, Google Wokspace, Saleforce, Zoom, Adobe Cerative Cloud, etc.). L’annuaire est situé et géré dans le cloud mais il est possible de déployer des nœuds LDAP locaux en lecture seule (sur un NAS Synology ou sur un container Docker) afin d’accélérer les authentifications. La solution est gratuite pour moins de 10 utilisateurs ou 10 appareils. Au-delà, il faudra compter 19,99 € par an et par employé (sans limitation de nombre de devices).

– C2 Password, un nouvel outil de gestion des mots de passe et de protection des données ou fichiers sensibles. Il est gratuit en version de base.

– C2 Transfer, un service à la WeTransfer pour facilité un transfert de fichier sécurisé avec validation du destinataire, chiffrement de bout en bout, requête de fichiers, etc. Un service facturé 99,99 €/an et par utilisateur pour les TPE ou 499,99 €/an pour 5 utilisateurs (69,99€ par utilisateur supplémentaire).