Talend annonce une avancée de Data Fabric, sa plateforme qui fournit en temps réel des données fiables, complètes et conformes.

La nouvelle version de Trust Score évalue instantanément la fiabilité des données d’une organisation. Elle évalue leur pertinence et s’assure de leur intégrité dans tous les environnements : multicloud, hybrides et on-premise.

Cette solution veut placer les décideurs dans une situation de confiance et les libérer des interrogations relatives à la validité des informations. Ils peuvent ainsi se concentrer sur la prise de décisions.

Les données évaluées par Trust Score sont indexées, sécurisées, documentées et prêtes à l’emploi, ce qui permettra aux professionnels de la donnée d’accélérer les migrations vers le cloud et les projets de transformation numérique, mais également d’augmenter l’impact des projets analytiques, de data science et d’automatisation des processus opérationnels. Et aussi de se conformer aux initiatives de gouvernance des données.

Trust Score explore les sources de données qui sont automatiquement indexées à l’aide d’un crawler afin de donner aux organisations une image complète de la santé de leurs données avant qu’elles ne commencent à les utiliser. La plateforme expose les dimensions utilisées pour calculer la confiance dans les données, permettant aux organisations de comprendre comment les données ont été mesurées. Ces dimensions comprennent la validité, la popularité, l’exhaustivité, l’accessibilité et les notations utilisateurs.

Enfin, Trust Score combine l’intelligence artificielle et de l’expertise humaine pour établir un contexte autour des données, donner une image complète de la santé des données et engager les équipes dans la résolution des problèmes.

Talend Trust Score fait partie de Talend Data Fabric, une plateforme d’intégration et d’intégrité des données qui simplifie tous les aspects du travail avec les données à des fins d’analyse et d’exploitation. « Talend Data Fabric réunit en une seule plateforme tous les outils dont les entreprises ont besoin pour délivrer des données fiables, conformes et exploitables par chacun au sein d’une organisation explique Ciaran Dynes, SVP Products chez Talend. Talend Trust Score permet aux entreprises d’opérer en toute confiance et d’améliorer considérablement la fiabilité et la précision de leurs prises de décision en temps réel. »

Ces nouvelles fonctionnalités seront disponibles à partir du quatrième trimestre 2020.

« Libérer la valeur cachée des données, c’est la clé du succès. Pour ça, nous avons besoin que les métiers et l’IT s’entendent sur la même chose. C’est exactement ce que fait le Trust Score, » explique Arnaud Maton, Responsable du Service Data Management du Groupe KILOUTOU et utilisateur en avance de phase de la solution. « Il fournit un indicateur clé de la santé des données, lisible, compréhensible et actionnable pour tous. Le tout au cœur de notre projet « Data for Business » qui vise à rendre les données fiables, accessibles et utilisables. »